Rata kredytu zrównała się z kosztem najmu mieszkania

W I kwartale 2026 r. rata kredytu mieszkaniowego zrównała się z kosztem najmu mieszkania – wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego.

Średnie stawki najmu mieszkań – nieuwzględniające opłat eksploatacyjnych i za media – w I kw. nieznacznie spadły w największych miastach Polski, mimo że Warszawa odnotowała niewielki wzrost.

Równocześnie koszt obsługi kredytu mieszkaniowego zrównał się z kosztem najmu mieszkania – podaje NBP.

Liczba mieszkań w ofercie na wynajem przez firmy na koniec marca 2026 r. wyniosła 29,9 tys. Choć była lekko wyższa niż rok wcześniej, to nadal jest to zaledwie 1 proc. rynku mieszkaniowego w Polsce.

Z danych wynika, że około 87 proc. Polaków żyje we własnych domach i mieszkaniach. Wśród pozostałych 9 proc. wynajmuje mieszkania po preferencyjnych stawkach, a tylko 4 proc. – na zasadach rynkowych.

Polecamy: Pierwsze „cztery kąty” – kupno vs. wynajem, gdzie szukać mieszkania, na co zwrócić uwagę i jak negocjować

Źródło: PAP, XYZ