Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 30.06.2026
NEWSROOM XYZ
30.06.2026 10:39

Rata kredytu zrównała się z kosztem najmu mieszkania

W I kwartale 2026 r. rata kredytu mieszkaniowego zrównała się z kosztem najmu mieszkania – wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego.

Średnie stawki najmu mieszkań – nieuwzględniające opłat eksploatacyjnych i za media – w I kw. nieznacznie spadły w największych miastach Polski, mimo że Warszawa odnotowała niewielki wzrost.

Równocześnie koszt obsługi kredytu mieszkaniowego zrównał się z kosztem najmu mieszkania – podaje NBP.

Liczba mieszkań w ofercie na wynajem przez firmy na koniec marca 2026 r. wyniosła 29,9 tys. Choć była lekko wyższa niż rok wcześniej, to nadal jest to zaledwie 1 proc. rynku mieszkaniowego w Polsce.

Z danych wynika, że około 87 proc. Polaków żyje we własnych domach i mieszkaniach. Wśród pozostałych 9 proc. wynajmuje mieszkania po preferencyjnych stawkach, a tylko 4 proc. – na zasadach rynkowych.

Polecamy: Pierwsze „cztery kąty” – kupno vs. wynajem, gdzie szukać mieszkania, na co zwrócić uwagę i jak negocjować

Źródło: PAP, XYZ

Modelowa umowa kredytu hipotecznego pojawia się w dyskusjach branży już od trzech lat. Obecnie pracują nad nią zarówno zespół EKF, jak i prezes UOKiK. Jedni uważają, że równoległe projekty sobie szkodzą, drudzy - wręcz przeciwnie. Fot. GettyImages
W I kwartale 2026 r. rata kredytu mieszkaniowego zrównała się z kosztem najmu mieszkania – podaje NBP.
Fot. GettyImages
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Wielka integracja z komisami. PKO Leasing stawia krok, który przybliży go do Otomoto (WYWIAD)
Integracja z systemami sprzedawców i darmowe raporty historii pojazdu – to kolejna broń PKO Leasing w walce o rynek aut używanych. Prezes spółki Tomasz Bogus opowiada o planach rozwoju platformy…
29.06.2026
Kategorie artykułu: Świat
Geograficzny kolonializm. Afryka żąda dokładnych map świata
Afryka to kontynent tak gigantyczny, że bez trudu pomieściłby USA, Chiny, Indie, Japonię i większość Europy. Mimo to tradycyjne atlasy szkolne drastycznie ją pomniejszają. Unia Afrykańska oficjalnie…
28.06.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Polskie szpitale licytują się o lekarzy. Oto jak działa system, który napędza stawki
Szpitale należące do różnych samorządów rywalizują o tych samych specjalistów, a lekarze coraz częściej pracują jako samozatrudnieni kontraktorzy. Efekt to rosnące stawki, coraz słabsza kontrola nad…
29.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polski król bananów szykuje inwestycje za setki milionów. Chce dostarczać Polakom ogórki przez cały rok
Grupa Citronex, która rocznie produkuje ok. 60 mln kg pomidorów i sprzedaje ok. 520 tys. ton bananów, planuje największą inwestycję w swej historii. – Stawiamy na rozwój w Polsce i Europie.…
29.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
PKO wypłaci dużą dywidendę, a państwo zadecyduje o przyszłości Torpolu. Spokojny dzień na GPW
W poniedziałek najważniejsze informacje ze spółek dotyczyły decyzji dywidendowych, przyszłości Torpolu, rezerw bankowych oraz nowych projektów przemysłowych i technologicznych. PKO BP przeznaczy na…
29.06.2026
Kategorie artykułu: Analizy
5 plag polskiej debaty podatkowej
Nieprecyzyjne pomysły, mnożenie wyjątków, brak oceny wcześniejszych reform, niejasne cele i pomijanie kosztów dla budżetu – to główne problemy polskiej debaty podatkowej, widoczne zarówno w nowych,…
28.06.2026