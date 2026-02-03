Padł rekord przesyłu i zużycia gazu

W poniedziałek 2 lutego przez polski system przesyłowy przepłynął rekordowy wolumen gazu – przekazał prezes Gaz-Systemu Sławomir Hinc. Mroźna zima i wzrost eksportu sprawiły, że w styczniu przesył był wyższy o 45 proc. r/r.

Przesył gazu w poniedziałek wyniósł prawie 115 mln m sześc., a zapotrzebowanie na gaz wysokometanowy – niemal 103 mln m sześc. Prezes Gaz-Systemu zastrzega, że są to wstępne dane, ale w obu przypadkach oznaczają nowe rekordy.

Całkowite krajowe zużycie gazu było jednak jeszcze wyższe – Gaz-System nie notuje gazu, który jest wydobywany w kraju i nie trafia do sieci przesyłowej spółki. Chodzi m.in. o gaz wydobywany i zużywany w zachodniej części Polski, gaz zaazotowany.

W styczniu, za sprawą mroźnej zimy i wzrostu eksportu, przesył gazu przekroczył 3 mld m sześc., co oznacza wzrost o 45 proc. r/r i średnią dzienną 97 mln m sześc. Według prezesa krajowy system przesyłowy jest w stanie obsłużyć dzienne zużycie na poziomie 170 mln m sześc. Przepustowość ma jeszcze wzrosnąć za sprawą m.in. pływającego terminalu LNG w Gdańsku.

Polecamy: Ostra zima podbija ceny gazu w Europie. Jakie jest wypełnienie magazynów w Polsce?

Według Sławomira Hinca w całym 2025 r. eksport gazu wyniósł 2 mld m sześc. Aż 99 proc. trafiło na Ukrainę, co oznacza 13-krotny wzrost w przesyle do tego kraju stosunku do 2024 r.

– Wyniki eksportu to namacalny dowód na to, że Polska staje się gazowym hubem – zapewnia.

Import gazu pochodzi w 25 proc. z terminalu w Świnoujściu, za kolejne 25 proc. odpowiada gazociąg Baltic Pipe, a po mniej więcej tyle zapewniają krajowe zapasy i wydobycie oraz Niemcy.

Gaz-System to operator systemu przesyłowego gazu. Zarządza też najważniejszymi gazociągami w Polsce. Skarb Państwa ma 100-procentowy udział w spółce.

Źródło: PAP