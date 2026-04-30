Ceny maksymalne paliw na majówkę 2026. Znaczący wzrost

Pilne

Minister Energii określił maksymalne ceny paliw na okres od piątku 1 maja do poniedziałku 4 maja włącznie; litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,46 zł, benzyny 98 - 6,96 zł, a oleju napędowego - 7,31 zł.

Te ceny to znaczący wzrost w porównaniu z cenami maksymalnymi obowiązującymi 30 kwietnia.

Ceny maksymalne paliw w czwartek 30 kwietnia 2026 r. wynoszą: benzyna typu 95 – 6,28 zł za litr; benzyna typu 98 – 6,77 zł za litr,olej napędowy – 7,14 zł za litr.

Ponieważ zgodnie z przepisami resort energii publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw codziennie w dni robocze, podane dzisiaj ceny będą obowiązywały przez całą majówkę 2026, czyli 1, 2 i 3 maja aż do poniedziałku 4 maja włącznie.

Obserwowane w ostatnich dniach wzrosty ceny maksymalnej są powiązane z wzrostami hurtowych cen paliw, które z kolei odpowiadają obserwowanym w ostatnich dniach wzrostom cen ropy.

Ceny maksymalne paliw

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Źródło: PAP, XYZ