30.04.2026

Ceny maksymalne paliw na majówkę 2026. Znaczący wzrost

Minister Energii określił maksymalne ceny paliw na okres od piątku 1 maja do poniedziałku 4 maja włącznie; litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,46 zł, benzyny 98 - 6,96 zł, a oleju napędowego - 7,31 zł.

Te ceny to znaczący wzrost w porównaniu z cenami maksymalnymi obowiązującymi 30 kwietnia.

Ceny maksymalne paliw w czwartek 30 kwietnia 2026 r. wynoszą: benzyna typu 95 – 6,28 zł za litr; benzyna typu 98 – 6,77 zł za litr,olej napędowy – 7,14 zł za litr.

Ponieważ zgodnie z przepisami resort energii publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw codziennie w dni robocze, podane dzisiaj ceny będą obowiązywały przez całą majówkę 2026, czyli 1, 2 i 3 maja aż do poniedziałku 4 maja włącznie.

Obserwowane w ostatnich dniach wzrosty ceny maksymalnej są powiązane z wzrostami hurtowych cen paliw, które z kolei odpowiadają obserwowanym w ostatnich dniach wzrostom cen ropy.

Czytaj także:

Ceny maksymalne paliw

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Czytaj także: Domański: wpływy z podatku od nadmiarowych zysków powinny przekroczyć 4 mld zł

Źródło: PAP, XYZ

Na zdjęciu klient stacji benzynowej tankujący benzynę do kanistra. Fot. PAP/Marcin Bielecki
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Majówka 2026. Jak, gdzie i za ile Polki i Polacy planują spędzić długi weekend?
Polki i Polacy w tym roku planują raczej lokalne rozrywki i wydatki z tym związane od 300 do 1000 zł. Najpopularniejszą formą spędzania czasu ma być odpoczynek na świeżym powietrzu oraz tradycyjnie…
30.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Iceye idzie po pół miliarda euro przychodów. Stawia na jeden sektor (WYWIAD)
Dyskusja o tym, na czym ma skupić się Iceye, jest na dzisiaj zamknięta. Spółka stawia na współpracę z sektorem obronnym – mówi nam założyciel firmy Rafał Modrzewski. Pytamy go, jak idzie współpraca z…
30.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
WIG20 i WIG przerwały serię spadków. Notowania giełdowe z 29 kwietnia 2026 r.
Po siedmiu dniach spadków w górę wreszcie poszły WIG i WIG20. Rosną też mWIG40 i sWIG80. Wśród blue chipów najmocniej idą w górę PGE i Orlen.
29.04.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Nie tylko Łatwogang. Tak zbiórki organizują streamerzy we Francji
Łatwogang pokazał, że emocje i medialny sukces mierzy się liczbą widzów na żywo. ZEvent we Francji stał się czymś więcej niż tylko maratonem streamingowym. To spektakl hojności, który co roku…
27.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Osiem firm powalczy o dostawę taboru dla kolei dużych prędkości. Pojedziemy klasą „grand”?
Polska przygotowuje się do realizacji Kolei Dużych Prędkości. Budowa pierwszego odcinka ma ruszyć jeszcze w tym roku. Tymczasem do obsługi linii równolegle szykuje się PKP Intercity. Przewoźnik…
30.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Polski VC w cieniu megatransakcji ElevenLabs. Wysoki wynik? Tylko pozornie
I kw. 2026 r. na rynku VC zdominowała jedna transakcja. Jednocześnie utrzymała się przewaga rund zalążkowych przy braku późniejszego finansowania.
29.04.2026