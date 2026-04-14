Regiony przygraniczne apelują o dotacje z nowego budżetu UE

Polscy samorządowcy i politycy wezwali Komisję Europejską do zwiększenia wsparcia dla wschodnich regionów Unii. Podkreślają, że proponowane pożyczki nie odpowiadają na realne potrzeby lokalnych gospodarek.

We wtorek w Brukseli marszałkowie polskich województw przygranicznych zaapelowali do Komisji Europejskiej o przyznanie dotacji w ramach nowego budżetu UE. W ich ocenie wsparcie w formie pożyczek, proponowane obecnie przez Brukselę, jest niewystarczające wobec skali problemów regionów graniczących z Rosją, Białorusią i Ukrainą.

Apel padł podczas konferencji w Parlamencie Europejskim, zorganizowanej przez europosła KO Jacka Protas. W spotkaniu uczestniczyli także wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Raffaele Fitto oraz przedstawiciele polskich samorządów. Politycy i samorządowcy rozpoczęli działania na rzecz przełożenia unijnej strategii na konkretne rozwiązania finansowe.

Komisja Europejska w lutym przedstawiła strategię dla wschodnich regionów UE. Zakłada ona m.in. zmiany w zasadach pomocy publicznej oraz złagodzenie wymogów środowiskowych, aby przyciągnąć inwestycje. Jednym z kluczowych elementów jest instrument pożyczkowy EastInvest o wartości 20 mld euro.

Zdaniem europosła Protas, sama strategia to krok w dobrą stronę, ale niewystarczający. Podkreślił, że regiony przygraniczne powinny być traktowane wyjątkowo przy podziale funduszy UE, a odpowiednie czynniki powinny zostać uwzględnione w algorytmach alokacji środków.

Samorządowcy wskazują na konkretne potrzeby inwestycyjne. Marszałek woj. warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński zaznaczył, że dotacje mogłyby wesprzeć branżę turystyczną, która szczególnie ucierpiała w regionach graniczących z obwodem królewieckim.

Postulaty dotyczą także innych programów unijnych. Przedstawiciele regionów chcą, aby w inicjatywach takich jak Connecting Europe czy Interreg pojawiły się dedykowane zapisy dla wschodnich województw, uwzględniające ich specyficzną sytuację gospodarczą i bezpieczeństwa.

Krytycznie oceniany jest również instrument EastInvest. Protas wskazał, że przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji oczekują dotacji na dywersyfikację działalności, a nie kolejnych pożyczek, które – jak zaznaczył – są dostępne także w bankach komercyjnych.

Z kolei marszałek woj. podlaskiego Łukasz Prokorym zwrócił uwagę na kwestie infrastrukturalne i bezpieczeństwo. Podkreślił potrzebę zmian w przepisach UE, które umożliwiłyby rozwój regionalnego portu lotniczego w rejonie przesmyku suwalskiego, uznawanego za jedno z najbardziej wrażliwych miejsc w Europie.

Wiceprzewodniczący KE Raffaele Fitto zapewnił, że Komisja dostrzega szczególne położenie regionów wschodnich. Zapowiedział, że w kolejnych wieloletnich ramach finansowych podejście ukierunkowane na takie obszary będzie wzmacniane, a państwa i regiony otrzymają narzędzia do lepszego planowania inwestycji dopasowanych do ich potrzeb.

Źródło: PAP