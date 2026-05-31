Rekord turystów w Amsterdamie, który naruszył miejskie prawo

Liczba noclegów turystycznych w Amsterdamie wzrosła w 2025 r. do rekordowych 23,7 mln – podał portal NH Nieuws. To o ok. 800 tys. więcej niż rok wcześniej i powyżej miejskiego limitu 20 mln noclegów.

Władze Amsterdamu od lat próbują ograniczyć masową turystykę, m.in. poprzez zakaz budowy nowych hoteli, zakaz palenia marihuany w centrum oraz wysoką opłatę turystyczną. Mimo to liczba noclegów ponownie przekroczyła ustalony przez miasto pułap.

Według magistratu wzrost będzie się utrzymywał do 2028 r., choć w wolniejszym tempie niż w latach 2015–2019. Odpowiedzialny za sprawę wiceburmistrz ds. turystyki Sofyan Mbarki ocenił, że spowolnienie wzrostu jest efektem dotychczasowej polityki, ale przyznał, że miasto nadal musi strukturalnie ograniczać liczbę odwiedzających.

W związku z ciągłym przekraczaniem limitu grupa mieszkańców Amsterdamu pozwała gminę do sądu. To ta sama grupa, która wcześniej doprowadziła do ustanowienia granicy 20 mln noclegów rocznie.

Inicjatorzy pozwu chcą m.in. dalszego podwyższenia podatku turystycznego, który już teraz należy do najwyższych w Europie. Mbarki zapowiedział jednak wcześniej, że miasto nie planuje kolejnej podwyżki i będzie stawiać na inne środki ograniczające turystykę.

Źródło: PAP