Rekordowa liczba cyberataków na Polskę. Gawkowski: cyfrowa wojna jest coraz bardziej widoczna

2025 przyniósł Polsce rekordową liczbę cyberataków. W porównaniu do 2024 r. wzrosła ona aż o 144 proc. – ostrzega minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski.

Jego resort opublikował sprawozdanie o stanie cyberbezpieczeństwa Polski. Z dokumentu wynika, że w ubiegłym roku zarejestrowano 682 tys. zgłoszeń i obsłużono 273 tys. incydentów.

– Rok 2025 był rekordowy pod względem ataków i incydentów, które spadły na Polskę, których Polska doświadczyła. Cyfrowa wojna, która w Polsce i z Polską toczona przez inne państwa trwa, jest coraz bardziej widoczna w faktach – tłumaczył Gawkowski.

Większą liczbę incydentów zarejestrowały zespoły reagowania na cyberataki (CSIRT) należące do ABW, NASK i MON. Gawkowski zdradził, że 97 proc. tych naruszeń to oszustwa oparte na socjotechnikach.

Coraz bardziej zagrożone jest także bezpieczeństwo firm – i to zarówno tych mniejszych, jak i korporacji. Dlatego tak ważne staje się zaangażowanie policji (np. Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości).

Przestępcy coraz częściej też sięgają po AI. – Widzimy masowe generowanie bezbłędnych wiadomości w sieci. Coraz częściej obserwujemy przygotowane deepfake'i, które nie są w żaden sposób odróżnialne od tego, jak jest używany prawdziwy głos czy wideo. Klonowanie głosu stało się codziennością w cyberatakach – tłumaczy wicepremier.

Zapewnił też, że jego resort opracował strategię cyberbezpieczeństwa oraz znowelizował ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (UKSC), wdrażającą dyrektywę NIS2. Powstał też portal cyber.gov.pl, gdzie można szybko zgłosić incydenty. Ministerstwo uruchomiło też programy wsparcia dla instytucji publicznych.