16.04.2026 15:19

Rekordowa liczba cyberataków na Polskę. Gawkowski: cyfrowa wojna jest coraz bardziej widoczna

2025 przyniósł Polsce rekordową liczbę cyberataków. W porównaniu do 2024 r. wzrosła ona aż o 144 proc. – ostrzega minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski.

Jego resort opublikował sprawozdanie o stanie cyberbezpieczeństwa Polski. Z dokumentu wynika, że w ubiegłym roku zarejestrowano 682 tys. zgłoszeń i obsłużono 273 tys. incydentów.

– Rok 2025 był rekordowy pod względem ataków i incydentów, które spadły na Polskę, których Polska doświadczyła. Cyfrowa wojna, która w Polsce i z Polską toczona przez inne państwa trwa, jest coraz bardziej widoczna w faktach – tłumaczył Gawkowski.

Większą liczbę incydentów zarejestrowały zespoły reagowania na cyberataki (CSIRT) należące do ABW, NASK i MON. Gawkowski zdradził, że 97 proc. tych naruszeń to oszustwa oparte na socjotechnikach.

Coraz bardziej zagrożone jest także bezpieczeństwo firm – i to zarówno tych mniejszych, jak i korporacji. Dlatego tak ważne staje się zaangażowanie policji (np. Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości).

Przestępcy coraz częściej też sięgają po AI. – Widzimy masowe generowanie bezbłędnych wiadomości w sieci. Coraz częściej obserwujemy przygotowane deepfake'i, które nie są w żaden sposób odróżnialne od tego, jak jest używany prawdziwy głos czy wideo. Klonowanie głosu stało się codziennością w cyberatakach – tłumaczy wicepremier.

Zapewnił też, że jego resort opracował strategię cyberbezpieczeństwa oraz znowelizował ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (UKSC), wdrażającą dyrektywę NIS2. Powstał też portal cyber.gov.pl, gdzie można szybko zgłosić incydenty. Ministerstwo uruchomiło też programy wsparcia dla instytucji publicznych.

2025 przyniósł rekordową liczbę cyberataków na Polskę.
