„Rekordowy wolumen przesyłek". Grupa InPost podaje wyniki zarówno za 2025, jak i za ostatni kwartał ubiegłego roku

Grupa InPost dostarczyła w 2025 roku rekordowy wolumen przesyłek – prawie 1,4 mld paczek (wzrost o 25 proc. rdr). Czwarty kwartał 2025 również przyniósł wyraźny wzrost liczby dostarczonych paczek. Za dobre wyniki spółki odpowiadają strategiczne przejęcia oraz dynamiczna rozbudowa sieci Paczkomatów.

Rok 2025 był przełomowy dla Grupy InPost. Osiągnęliśmy rekordowe wolumeny, rozszerzyliśmy naszą sieć dostaw out of home oraz dokonaliśmy dwóch strategicznych przejęćYodel w Wielkiej Brytanii i Sending w Hiszpanii – służących umocnieniu naszej obecności na kluczowych rynkach. Dostarczenie niemal 1,4 mld przesyłek oraz instalacja ponad 14 tys. nowych maszyn paczkowych najlepiej obrazują skuteczność naszego modelu biznesowego oraz zaufanie klientów. W 2026 roku nadal będziemy koncentrować się na innowacjach, poprawie jakości usług oraz dalszej rozbudowie sieci – tłumaczy Rafał Brzoska, założyciel i CEO InPost Group.

W IV kwartale 2025 roku Grupa InPost dostarczyła 417,6 mln przesyłek (wzrost o 30 proc. rdr). W Polsce wolumen paczek osiągnął poziom 220,2 mln (wzrost o 5 proc. rdr), a w Eurozone wyniósł 104,8 mln (wzrost o 23 proc. rdr). W Wielkiej Brytanii wolumen przesyłek wzrósł niemal trzykrotnie, do 92,6 mln paczek rdr. W najbardziej pracowitym dniu sezonu firma obsłużyła w całej Europie 15 mln przesyłek.

Dobre dane z całego 2025 r.

Równie dobre dane płyną z całego 2025 roku. Grupa InPost pobiła rekord, dostarczając niemal 1,4 mld paczek (wzrost o 25 proc. rdr). W Polsce firma obsłużyła 763,1 mln przesyłek (wzrost o 8 proc. rdr), w Eurozone 339,5 mln (wzrost o 17 proc. rdr), a w Wielkiej Brytanii 262,1 mln paczek, niemal trzykrotnie więcej rdr.

Firma może pochwalić się również dalszą rozbudową sieci OOH. Obecnie działa 94,5 tys. lokalizacji out of home, w tym 61 tys. Paczkomatów. W 2025 roku do sieci dodano 14,2 tys. nowych maszyn (wzrost o 30 proc. rdr). Liczba Paczkomatów w Polsce wzrosła do ponad 28 tys., w Eurozone przekroczyła 19 tys., a w Wielkiej Brytanii zbliżyła się do 14 tys. urządzeń.

Grupa InPost poinformowała także, że specjalny komitet złożony z rady nadzorczej i zarządu analizuje wstępną propozycję zakupu wszystkich akcji spółki. Firma podkreśla, że nie ma pewności, iż oferta doprowadzi do transakcji.. Ofertę przejęcia InPostu złożyło konsorcjum na czele z Advent International.

InPost to wiodąca platforma dostaw e-commerce. Pierwsze Paczkomaty pojawiły się w Krakowie w 2009 roku. Na koniec IV kwartału 2025 spółka dysponowała 94,5 tys. punktów out of home oraz ponad 33 tys. punktów PUDO w 9 krajach, w tym m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Polsce, Włoszech i Hiszpanii. Grupa świadczy również usługi kurierskie, współpracując z około 100 tys. e-sprzedawców.

InPost chwali się rekordowymi wynikami za ostatni kwartał 2025 r. oraz za cały ubiegły rok. Fot. Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Dla pełnej transparentności informujemy, że fundusz RiO, należący do Rafała Brzoski, prezesa i akcjonariusza InPostu, jest inwestorem w XYZ.