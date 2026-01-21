„Rekordowy wolumen przesyłek". Grupa InPost podaje wyniki zarówno za 2025, jak i za ostatni kwartał ubiegłego roku

Grupa InPost dostarczyła w 2025 roku rekordowy wolumen przesyłek – prawie 1,4 mld paczek (wzrost o 25 proc. rdr). Czwarty kwartał 2025 również przyniósł wyraźny wzrost liczby dostarczonych paczek. Za dobre wyniki spółki odpowiadają strategiczne przejęcia oraz dynamiczna rozbudowa sieci Paczkomatów.

– Rok 2025 był przełomowy dla Grupy InPost. Osiągnęliśmy rekordowe wolumeny, rozszerzyliśmy naszą sieć dostaw out of home oraz dokonaliśmy dwóch strategicznych przejęć – Yodel w Wielkiej Brytanii i Sending w Hiszpanii – służących umocnieniu naszej obecności na kluczowych rynkach. Dostarczenie niemal 1,4 mld przesyłek oraz instalacja ponad 14 tys. nowych maszyn paczkowych najlepiej obrazują skuteczność naszego modelu biznesowego oraz zaufanie klientów. W 2026 roku nadal będziemy koncentrować się na innowacjach, poprawie jakości usług oraz dalszej rozbudowie sieci – tłumaczy Rafał Brzoska, założyciel i CEO InPost Group.

W IV kwartale 2025 roku Grupa InPost dostarczyła 417,6 mln przesyłek (wzrost o 30 proc. rdr). W Polsce wolumen paczek osiągnął poziom 220,2 mln (wzrost o 5 proc. rdr), a w Eurozone wyniósł 104,8 mln (wzrost o 23 proc. rdr). W Wielkiej Brytanii wolumen przesyłek wzrósł niemal trzykrotnie, do 92,6 mln paczek rdr. W najbardziej pracowitym dniu sezonu firma obsłużyła w całej Europie 15 mln przesyłek.

Dobre dane z całego 2025 r.

Równie dobre dane płyną z całego 2025 roku. Grupa InPost pobiła rekord, dostarczając niemal 1,4 mld paczek (wzrost o 25 proc. rdr). W Polsce firma obsłużyła 763,1 mln przesyłek (wzrost o 8 proc. rdr), w Eurozone 339,5 mln (wzrost o 17 proc. rdr), a w Wielkiej Brytanii 262,1 mln paczek, niemal trzykrotnie więcej rdr.

Firma może pochwalić się również dalszą rozbudową sieci OOH. Obecnie działa 94,5 tys. lokalizacji out of home, w tym 61 tys. Paczkomatów. W 2025 roku do sieci dodano 14,2 tys. nowych maszyn (wzrost o 30 proc. rdr). Liczba Paczkomatów w Polsce wzrosła do ponad 28 tys., w Eurozone przekroczyła 19 tys., a w Wielkiej Brytanii zbliżyła się do 14 tys. urządzeń.

Grupa InPost poinformowała także, że specjalny komitet złożony z rady nadzorczej i zarządu analizuje wstępną propozycję zakupu wszystkich akcji spółki. Firma podkreśla, że nie ma pewności, iż oferta doprowadzi do transakcji.. Ofertę przejęcia InPostu złożyło konsorcjum na czele z Advent International.

InPost to wiodąca platforma dostaw e-commerce. Pierwsze Paczkomaty pojawiły się w Krakowie w 2009 roku. Na koniec IV kwartału 2025 spółka dysponowała 94,5 tys. punktów out of home oraz ponad 33 tys. punktów PUDO w 9 krajach, w tym m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Polsce, Włoszech i Hiszpanii. Grupa świadczy również usługi kurierskie, współpracując z około 100 tys. e-sprzedawców.

InPost chwali się rekordowymi wynikami za ostatni kwartał 2025 r. oraz za cały ubiegły rok. Fot. Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Dla pełnej transparentności informujemy, że fundusz RiO, należący do Rafała Brzoski, prezesa i akcjonariusza InPostu, jest inwestorem w XYZ.