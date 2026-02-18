Rektor polskiej uczelni wiceprezydentem EFMD. Będzie odpowiadał za kształcenie menedżerów na świecie
Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego, został wiceprezydentem European Foundation for Management Development. Ma reprezentować tam region Europy Środkowo-Wschodniej oraz współdecydować o kierunkach rozwoju kształcenia menedżerów na świecie.
Grzegorz Mazurek został wiceprezydentem European Foundation for Management Development współodpowiedzialnym za strategiczne decyzje i tym samym wszedł w skład Rady Powierniczej EFMD. Równocześnie objął funkcję przewodniczącego rady doradczej dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej.
– Ta nominacja to nie tylko osobiste wyróżnienie, ale przede wszystkim zobowiązanie – zapewnia rektor. – Świat biznesu oczekuje dziś od uczelni praktycznej wartości, innowacyjności i odpowiedzialności i właśnie o taki model kształcenia chcemy wspólnie zabiegać – dodaje.
Grzegorz Mazurek będzie współkształtował kryteria akredytacyjne, rekomendacje dotyczące programów studiów, roli AI w edukacji czy rozwoju kompetencji liderskich.
EFMD zrzesza 30 tys. specjalistów z zakresu zarządzania z prawie 1000 instytucji w 95 krajach. Jej głównym celem jest wyznaczanie kryteriów dla uczelni kształcących menedżerów.