18.02.2026 12:50

Rektor polskiej uczelni wiceprezydentem EFMD. Będzie odpowiadał za kształcenie menedżerów na świecie

Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego, został wiceprezydentem European Foundation for Management Development. Ma reprezentować tam region Europy Środkowo-Wschodniej oraz współdecydować o kierunkach rozwoju kształcenia menedżerów na świecie.

Grzegorz Mazurek został wiceprezydentem European Foundation for Management Development współodpowiedzialnym za strategiczne decyzje i tym samym wszedł w skład Rady Powierniczej EFMD. Równocześnie objął funkcję przewodniczącego rady doradczej dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Przeczytaj też: Grzegorz Mazurek w radzie nadzorczej PKO BP. Kandydaturę zgłosił Skarb Państwa

– Ta nominacja to nie tylko osobiste wyróżnienie, ale przede wszystkim zobowiązanie – zapewnia rektor. – Świat biznesu oczekuje dziś od uczelni praktycznej wartości, innowacyjności i odpowiedzialności i właśnie o taki model kształcenia chcemy wspólnie zabiegać – dodaje.

Grzegorz Mazurek będzie współkształtował kryteria akredytacyjne, rekomendacje dotyczące programów studiów, roli AI w edukacji czy rozwoju kompetencji liderskich.

EFMD zrzesza 30 tys. specjalistów z zakresu zarządzania z prawie 1000 instytucji w 95 krajach. Jej głównym celem jest wyznaczanie kryteriów dla uczelni kształcących menedżerów.

Akademia Koźmińskiego 42. w Europie wg. rankingu "Financial Times"
Grzegorz Mazurek
Grzegorz Mazurek został wiceprezydentem European Foundation for Management Development.
Fot. PAP/Jarek Praszkiewicz
Kategorie artykułu: Biznes
Najemcy przyspieszają, deweloperzy hamują. Na warszawskim rynku biurowym brak nowych inwestycji
Warszawski rynek biurowy w 2025 r. notuje rekordowy popyt, ale zmaga się z deficytem nowej podaży i rosnącą presją czynszową
16.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Od fabryki amunicji do kosmosu. Gdzie sektor państwowy i prywatny mogą połączyć siły?
Armia i technologie rozwijane na jej potrzeby od dekad stanowiły jeden z głównych impulsów cywilizacyjnych. Dziś, w warunkach niestabilnego otoczenia bezpieczeństwa, rozwój ten nie może odbywać się w izolacji od sektora cywilnego. Współdziałanie nie jest już opcją – jest warunkiem skuteczności.
16.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Paradoks systemu Orbána: może wygrać, nawet jeśli przegra
Na Węgrzech zbliżają się wybory parlamentarne, które mogą zdecydować nie tylko o przyszłości Viktora Orbána, lecz także o politycznym bezpieczeństwie Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Opozycja zapowiada, że po przejęciu władzy Budapeszt przestanie być azylem dla polskich polityków. Problem w tym, że węgierski system wyborczy może znów premiować Fidesz, nawet przy większym poparciu dla opozycji.
18.02.2026
Kategorie artykułu: Świat
Bruksela ostrzega Kreml: UE szykuje nowe sankcje po ustaleniach w sprawie śmierci Nawalnego
Sprawa śmierci Aleksieja Nawalnego znów trafia na szczyt europejskiej agendy – i to w momencie, gdy UE negocjuje przyszłość wsparcia dla Ukrainy i swoją rolę w relacjach z USA. Nowe ustalenia toksykologiczne stają się argumentem dla zwolenników twardej linii wobec Rosji, którzy wzywają do rozszerzenia sankcji i personalnej odpowiedzialności rosyjskich elit.
16.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Żółta łódź tonie. Odejścia z Polski 2050 nie tylko przyspieszają dezintegrację partii, ale chwieją też koalicyjną stabilnością
W telenoweli z Polską 2050 w roli głównej po partyjnych wyborach wygasły nieco nagłe zmiany akcji. Była to jednak cisza przed burzą. W ostatnich dniach doszło do odejść kilku prominentnych działaczy partii. Wiele wskazuje na to, że to dopiero początek większych zmian nie tylko w partii, ale także w rządowej koalicji.
17.02.2026
Kategorie artykułu: Świat
Pekin zachęca do noworocznej konsumpcji. Miliardy juanów i więcej cenzury
We wtorek 17 lutego w Chinach rozpoczynają się obchody lunarnego Nowego Roku. Rząd stara się osłodzić obywatelom święta i zachęcić, aby w czasie dziewięciodniowych ferii wydawali więcej. W okresie noworocznym władze wzmacniają też cenzurę, aby zapewnić „pozytywną atmosferę"
15.02.2026