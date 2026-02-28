Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 28.02.2026
NEWSROOM XYZ
28.02.2026 11:01

Republika Dominikany: mamy ogromne złoża metali ziem rzadkich. USA zainteresowane

Republika Dominikany zidentyfikowała ponad 150 mln ton metali ziem rzadkich, które mogą uczynić ten karaibski kraj ważnym graczem na globalnym rynku surowców strategicznych. Informację przekazał prezydent Luis Abinader podczas dorocznego orędzia o stanie państwa.

Według wstępnych badań potencjalne zasoby przekraczają 150 mln ton, a złoża obejmują 17 pierwiastków ziem rzadkich wykorzystywanych m.in. w produkcji półprzewodników, technologii kosmicznych oraz sprzętu wojskowego. Rząd podkreśla jednak, że nie wiadomo jeszcze, jaka część zasobów będzie możliwa do komercyjnego wydobycia.

Prezydent zapowiedział, że ocena złóż ma zostać zakończona do końca 2026 roku, a certyfikacja rezerw planowana jest na początek 2027 roku. Jest to warunek konieczny, aby rozpocząć wydobycie i przetwarzanie surowców na skalę przemysłową. Złoża znajdują się w prowincji Pedernales, przy granicy z Haiti.

Abinader powiązał projekt z szerszą strategią transformacji energetycznej i odpowiedzialnego wykorzystania zasobów naturalnych. Jak podkreślił, rozwój sektora ma wzmocnić suwerenność kraju, ograniczyć zależność od zagranicznych dostawców, zmniejszyć emisje oraz zwiększyć konkurencyjność gospodarki.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio podkreślił, że dostęp do metali ziem rzadkich będzie kluczowy dla rozwoju technologii w XXI wieku. Zaznaczył jednocześnie, że zasoby należą do Republiki Dominikany i jej obywateli, deklarując gotowość Stanów Zjednoczonych do wsparcia kraju jako partnera w ich rozwoju.

Źródło: Reuters

Luis Abinader
Abinader powiązał projekt z szerszą strategią transformacji energetycznej i odpowiedzialnego wykorzystania zasobów naturalnych. Fot. Riccardo Savi/Getty Images for Concordia Annual Summit
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Niepewność to nowa normalność. Jak prezesi budują przewagę w erze AI (DEBATA)
Technologia zmienia reguły biznesowej gry szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. A to wymaga nowych kompetencji menedżerów i organizacyjnej odporności. Jak wygrać w czasach niepewności - o tym dyskutowali szefowie najważniejszych firm podczas spotkania zorganizowanego przez XYZ, PwC i Polską Radę Biznesu.
26.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
200 mln zł inwestycji w rok. Enterprise Investors rozpędzają się w medycynie z Unity Care
Fundusz stworzył w kilkanaście miesięcy jedną z największych sieci przychodni dzięki przejęciom – jedyną tak dużą poza głównymi aglomeracjami. Do 100 mln zł na start dołożył właśnie 50 mln, a to tylko część większego planu finansowego. – Budujemy grupę medyczną inną niż wszystkie – zapewnia Artur Krawczyk, prezes Unity Care.
27.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Posłowie PiS wzywają: Zmień nasze zdanie. O dyskusjach polityków ze studentami
Grupa polityków PiS zaliczana do frakcji maślarzy ruszyła w Polskę. Patryk Jaki, Tobiasz Bocheński i Przemysław Czarnek namawiają studentów do zmiany ich zdania na temat Unii Europejskiej. Udaliśmy się do Wrocławia i Lublina, aby sprawdzić, kto kogo przekonał i jakie polityczne cele kryją się za nową inicjatywą.
26.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Ważne nowości w ramach SAFE ucieszą marynarzy i lotników. „Ich wojna o informację trwa bez przerwy”
Znamy wstępną listę systemów, na które mają być przeznaczone środki z instrumentu SAFE. Największy - co nie jest zaskakujące - kawałek tortu dostaną wojska lądowe i powietrzne. Ale dobre wieści usłyszy także Marynarka Wojenna RP, która może dostać nowy okręt hydrograficzny.
27.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Rząd przedstawia pierwszy raport o realizacji swoich priorytetów. Część planów pokrzyżował prezydent
Komitet Rady Ministrów do spraw Nadzoru nad Wdrażaniem Polityki Rządu przygotował raport o stanie projektów kontrolowanych przez ministerstwa. Szefowie resortów zapowiadają, co – i w jaki sposób – zamierzają realizować w pierwszym kwartale 2026 r.
25.02.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Wystawa o „współ”. Czyli uratuje nas wspólnota
W przypadku tej wystawy nie od razu wiadomo, o czym naprawdę jest i jaką daje receptę na rozpadający się świat. I właśnie dlatego trzeba ją obejrzeć obowiązkowo. A szansa tylko do niedzieli!
28.02.2026