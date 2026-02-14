Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 14.02.2026
NEWSROOM XYZ
14.02.2026 11:58

Resort finansów: do KSeF można się logować przez mObywatela

Do KSeF można logować się już przez mObywatela, mojeID, profil zaufany czy e-dowód – informuje resort finansów. System został bowiem zintegrowany z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej.

Zdaniem Ministerstwa Finansów, integracja tych dwóch systemów umożliwia szybkie potwierdzenie tożsamości, a jednocześnie zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. Daje ona też większą elastyczność w sposobie logowania się do KSeF.

Aby zalogować się do KSeF przy użyciu mObywatela, trzeba wybrać w systemie opcję logowania przez login.gov.pl, następnie wskazać mObywatela jako metodę uwierzytelnienia. Potem wystarczy zeskanować wyświetlony kod QR w aplikacji. Po potwierdzeniu udostępnienia danych następuje logowanie do systemu. Resort zaznaczył, że nie są potrzebne dodatkowe narzędzia autoryzacyjne.

Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej zapewnia jednolity i bezpieczny mechanizm logowania do systemów administracji publicznej oraz usług komercyjnych.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) ruszył 1 lutego 2026. Służy do wystawiania i przechowywania faktur wystawianych przez firmy innym przedsiębiorcom. W pierwszym etapie obejmuje firmy, których przychody przekroczyły w 2024 roku 200 mln zł. Od 1 kwietnia obejmie kolejne przedsiębiorstwa. Najmniejsze firmy, które wystawiają faktury innym podmiotom na kwoty poniżej 10 tys. zł miesięcznie, będą musiały dołączyć do KSeF od początku przyszłego roku.

MF: prawie 68,7 tys. firm przystąpiło do KSeF dobrowolnie przed terminem
Informacja o KSeF na tablecie
KSeF działa już z mObywatelem. Fot. PAP/Darek Delmanowicz
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Raport Living 2040: Koszt utrzymania ważniejszy niż metraż. Rynek mieszkaniowy znajdzie się pod presją
Rynek mieszkaniowy do 2040 roku zmieni się pod presją demografii i kosztów utrzymania. Ryzyko - niedopasowanie do potrzeb społeczeństwa.
12.02.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Quiz dnia XYZ | 12 lutego 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
12.02.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Quiz dnia XYZ | 13 lutego 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
13.02.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Królestwo tkanin. Alicja Wyszogrodzka, czyli kobieta, która zaprojektowała PRL
Wystawa w Muzeum Miasta Gdyni to wydarzenie, które trzeba nie tylko zobaczyć, ale przeżyć. Bo dostajemy nie tylko przegląd wzorów, ale materialną lekcję naszej kultury wizualnej, opowieść o tym, jak wzornictwo codzienności potrafiło wpływać na życie społeczne i estetyczne Polaków w drugiej połowie XX wieku.
14.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Profil zaufany? „KSeF dał nam ważną lekcję przed 1 kwietnia”
W pierwszych dniach działania Krajowego Systemu e-Faktur część przedsiębiorców w ogóle nie miała do niego dostępu z powodu awarii logowania przez profil zaufany. Zdaniem naszych rozmówców to ważna lekcja dla biznesu w świecie, w którym nie ustawiamy się już w kolejce na poczcie czy w urzędzie, by załatwić formalności.
12.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Dyrektywa równościowa w praktyce. Neutralność staje się normą, gorzej z jawnością płac
Jawność wynagrodzeń, zakaz pytania o poprzednią pensję i oferty pracy z neutralnymi płciowo nazwami stanowisk. Grudniowa nowela Kodeksu pracy miała otworzyć nowy rozdział w transparentności wynagrodzeń. Sprawdzamy, jak od tego czasu zmieniły się ogłoszenia o pracę.
13.02.2026