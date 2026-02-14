Resort finansów: do KSeF można się logować przez mObywatela

Do KSeF można logować się już przez mObywatela, mojeID, profil zaufany czy e-dowód – informuje resort finansów. System został bowiem zintegrowany z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej.

Zdaniem Ministerstwa Finansów, integracja tych dwóch systemów umożliwia szybkie potwierdzenie tożsamości, a jednocześnie zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. Daje ona też większą elastyczność w sposobie logowania się do KSeF.

Aby zalogować się do KSeF przy użyciu mObywatela, trzeba wybrać w systemie opcję logowania przez login.gov.pl, następnie wskazać mObywatela jako metodę uwierzytelnienia. Potem wystarczy zeskanować wyświetlony kod QR w aplikacji. Po potwierdzeniu udostępnienia danych następuje logowanie do systemu. Resort zaznaczył, że nie są potrzebne dodatkowe narzędzia autoryzacyjne.

Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej zapewnia jednolity i bezpieczny mechanizm logowania do systemów administracji publicznej oraz usług komercyjnych.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) ruszył 1 lutego 2026. Służy do wystawiania i przechowywania faktur wystawianych przez firmy innym przedsiębiorcom. W pierwszym etapie obejmuje firmy, których przychody przekroczyły w 2024 roku 200 mln zł. Od 1 kwietnia obejmie kolejne przedsiębiorstwa. Najmniejsze firmy, które wystawiają faktury innym podmiotom na kwoty poniżej 10 tys. zł miesięcznie, będą musiały dołączyć do KSeF od początku przyszłego roku.