Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.02.2026
13.02.2026 11:14

MF: prawie 68,7 tys. firm przystąpiło do KSeF dobrowolnie przed terminem

Ponad 73 tys. podmiotów wystawia faktury w Krajowym Systemie e‑Faktur – podało Ministerstwo Finansów. Poinformowało, że prawie 68,7 tys. firm przystąpiło do KSeF dobrowolnie przed wyznaczonym terminem.

Od 1 lutego 2026 r. ruszył Krajowy System e‑Faktur. Służy on do wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur wystawianych przez przedsiębiorców na rzecz innych przedsiębiorców.

„Według stanu na 9 lutego 2026 r. liczba podmiotów gospodarczych wystawiających faktury w KSeF wynosiła 73 063. Składa się na to 4390 firm, które miały obowiązek wystawiania faktur w KSeF, oraz 68 673 przedsiębiorców, którzy dobrowolnie wystawili faktury w KSeF" – poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania PAP.

Czytaj także: Profil zaufany? „KSeF dał nam ważną lekcję przed 1 kwietnia”

Terminy wdrażania KSeF – harmonogram

W pierwszym etapie obowiązkiem wystawiania faktur za pośrednictwem KSeF zostały objęte największe firmy, których przychody w 2024 r. przekraczały 200 mln zł. W kolejnym etapie, który rozpocznie się 1 kwietnia, systemem mają zostać objęci inni przedsiębiorcy, poza najmniejszymi, którzy wystawiają faktury na rzecz innych firm o wartości poniżej 10 tys. zł miesięcznie. Dla najmniejszych firm KSeF stanie się obowiązkowy od początku 2027 roku.

Czytaj także: KSeF wystartował. Oto pięć najciekawszych faktów (i mitów) o rewolucji fakturowej

Źrodło: PAP

Informacja o KSeF na tablecie
Informacja o KSeF na tablecie. Fot. PAP/Darek Delmanowicz
11.02.2026