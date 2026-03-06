Resort obrony i resort pracy podpisały porozumienie dotyczące Ochotniczych Hufców Pracy (OHP). Celem porozumienia jest ustanowienie stałych ram współpracy między ministerstwami w zakresie edukacji, wychowania i aktywizacji młodzieży na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa.

– Umowa zawiera plan rozległej współpracy pomiędzy resortem obrony a ochotniczymi systemami pracy. Obie te instytucje rozpoczną szereg wspólnych projektów, których głównym celem będzie edukacja młodzieży pod kątem szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obronności. Celem tego porozumienia jest wspólne pragnienie dania młodym ludziom możliwości zdobywania wiedzy na temat obronności, poznawania systemu związanego z bezpieczeństwem, brania udziału we wspólnych projektach z wojskowymi, korzystania z zasobów i ogromnej wiedzy w pracach wolontaryjnych związanych z obroną narodową – skomentowała ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

– W systemie bezpieczeństwa Wojsko Polskie, siły zbrojne odgrywają decydującą rolę, ale bezpieczeństwo nie tylko w wojsku się zaczyna i nie tylko na wojsku się osadza. Musimy zbudować cały system bezpieczeństwa państwa, obejmujący wiele obszarów – powiedział wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek podczas podpisania porozumienia.

– Element tego systemu, który dzisiaj finalizujemy jest niezwykle istotny, bo mówimy o młodzieży, która może nabyć newralgiczne umiejętności – bardzo potrzebne dla Wojska Polskiego i dla szeroko rozumianego systemu (...). Te działania muszą uwzględniać wyjątkowe, wykwalifikowane, przygotowane zawody, które są potrzebne wojsku. Celem naszego działań jest to, żeby zagwarantować kadry dla Wojska Polskiego, ale także przygotować społeczeństwo, co robić w sytuacji zagrożenia – wskazał Wziątek.

– Te zawody, o których mówimy, to są zawody od bardziej wyrafinowanych związanych z operowaniem najnowszym sprzętem – na przykład sprzętem dronowym – czyli operatorzy dronów, ale również mechanicy, również kierowcy. To są również te obszary, które są pomocnicze wojsku. To może nam zagwarantować Ochotniczy Hufiec Pracy działający na terenie całej Polski. Oddziały znajdują się we wszystkich województwach. Partnerem dla realizacji tych działań jest Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji – podał wiceminister.

OHP działają na terenie całej Polski poprzez sieć komend wojewódzkich, centrów edukacji i pracy młodzieży, klubów pracy oraz ośrodków szkoleniowych. Ich celem jest przeciwdziałanie bezrobociu, wyrównywanie szans i wspieranie młodzieży. OHP nadzoruje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.