Resort obrony Ukrainy: w kwietniu drony zaatakowały 14 obiektów rosyjskiego sektora paliwowego

Ukraińskie bezzałogowce, realizujące zadania w ramach działań Deep Strike (głębokich uderzeń), zaatakowały w kwietniu 14 obiektów rosyjskiego sektora paliwowego, w tym rafinerie i terminale naftowe – poinformowało w poniedziałek ministerstwo obrony Ukrainy.

„Kwiecień 2026 r. stał się dla Sił Obronnych Ukrainy jeszcze jednym miesiącem systemowej kampanii głębokich uderzeń na infrastrukturę wojskowo-ekonomiczną Rosji” – przekazała agencja Ukrinform, powołując się na komunikat resortu obrony Ukrainy.

Atakowane były także obiekty położone w pobliżu pasma górskiego Ural, uznawanego dotąd za głębokie zaplecze rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego.

Długa lista ukraińskich ataków na rosyjski przemysł naftowy

Celami ukraińskich ostrzałów były m.in. rafinerie w Ufie w Baszkirii, w Tuapse w Kraju Krasnodarskim (trzy ataki w dniach 16, 20 i 28 kwietnia), a także terminale naftowe, m.in. w Primorsku i Ust-Łudze w obwodzie leningradzkim, nad Morzem Bałtyckim, oraz w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym.

Ukraińskie wojska uderzyły również w rosyjskie tankowce na Morzu Czarnym (w tym za pomocą dronów nawodnych) oraz w okręty rosyjskiej floty: w porcie wojennym w Sewastopolu zostały uszkodzone dwa duże okręty desantowe, a także fregata wyposażona w wyrzutnie pocisków manewrujących Kalibr.

Według ocen przedstawionych w miniony piątek przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, od początku roku Rosja straciła co najmniej 7 mld dolarów zysków bezpośrednio na skutek ukraińskich uderzeń wymierzonych w obiekty sektora naftowego.

Czytaj także: Rosjanie zaczęli oszczędzać na grillu, pogoda na majówkę też nie dopisała

Źródło: PAP