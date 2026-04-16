Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 16.04.2026
16.04.2026 07:14

Reuters: cieśnina Ormuz może zostać udrożniona po stronie Omanu

Iran zaproponował w ramach negocjacji z USA, by statki przechodzące przez cieśninę Ormuz korzystały z jej omańskiej strony – podał w środę Reuters. Agencja zaznaczyła zarazem, że Teheran uzależnia zgodę na to od gwarancji, że nie dojdzie do wybuchu kolejnego konfliktu.

Źródło Reutersa przekazało, że Teheran może zgodzić się, by statki korzystały z drugiej strony cieśniny, na wodach omańskich, bez żadnych przeszkód ze strony Iranu. Formalne złożenie tej propozycji ma – według agencji – zależeć od tego, czy Waszyngton będzie gotowy spełnić żądanie Teheranu.

Nie wiadomo, czy Iran zgodziłby się też na usunięcie min, postawionych w cieśninie, ani czy wszystkie statki, w tym związane z Izraelem, mogłyby swobodnie przez nią przepływać.

Źródło Reutersa w zachodnich służbach bezpieczeństwa potwierdziło, że Teheran opracowuje propozycję w sprawie swobodnej żeglugi po wodach omańskich, choć wcale nie wiadomo, czy odpowiedział już na nią Waszyngton.

Władze w Teheranie de facto zamknęły cieśninę Ormuz, kluczową dla globalnego transportu surowców energetycznych, po tym, jak 28 lutego Izrael i USA rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi. Z powodu blokady setki tankowców i innych statków oraz 20 tys. marynarzy utknęło w Zatoce Perskiej. Kontrola nad tym szlakiem pozostaje kluczową kwestią w negocjacjach między Iranem i USA. Od poniedziałku trwa amerykańska blokada tankowców wypływających z irańskich portów.

Źródło: PAP

Widok satelitarny na Cieśninę Ormuz
Zdjęcie satelitarne cieśniny Ormuz. Fot. Gallo Images/Orbital Horizon/Copernicus Sentinel Data 2025
