Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 09.04.2026
09.04.2026 22:37

Reuters: wysłannik Putina przybył do USA na rozmowy

Specjalny wysłannik rosyjskiego przywódcy Władimira Putina Kiriłł Dmitrijew przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie spotka się z członkami administracji prezydenta Donalda Trumpa – podał w czwartek Reuters powołując się na źródła zaznajomione z przebiegiem wizyty.

Według tych źródeł, celem wizyty ma być omówienia porozumienia pokojowego w sprawie Ukrainy oraz współpracy gospodarczej między Stanami Zjednoczonymi a Rosją.

Jak zauważa Reuters, wizyta Dmitrijewa odbywa się tuż przed decyzją władz USA o tym, czy przedłużyć wygasające 11 kwietnia zwolnienie rosyjskiej ropy z sankcji i sprawa ta może również znaleźć się w porządku obrad.

12 marca władze USA ogłosiły zwolnienie na 30 dni z sankcji rosyjskiej ropy naftowej i produktów ropopochodnych, które przed tą datą już były załadowane na tankowcach. Minister finansów (skarbu) Scott Bessent określił to jako krok mający na celu ustabilizowanie światowych rynków energii, które rozchwiały się po rozpoczęciu przez USA i Izrael wojny z Iranem.

Złagodzenie sankcji nastąpiło po rozmowie telefonicznej między Trumpem a Putinem 9 marca oraz późniejszej wizycie Dmitrijewa w USA, której celem było omówienie kryzysu energetycznego z delegacją amerykańską, w skład której wchodzili specjalny wysłannik Trumpa Steve Witkoff oraz zięć Trumpa Jared Kushner.

Źródło: PAP

