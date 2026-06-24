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NEWSROOM XYZ
24.06.2026 06:54

Robyg podał cenę akcji w IPO. Chce zebrać 330 mln zł

Cena emisyjna jednej akcji w IPO Robygu wyniesie 34 zł. Deweloper chce zebrać z nowej emisji prawie 330 mln zł, ale całość oferty sięga niemal 1,2 mld zł.

W ramach IPO inwestorzy będą mogli subskrybować 9,6 mln nowo wyemitowanych akcji spółki, ale także 25 mln istniejących już papierów. Chodzi o udziały posiadane przez TAG Beteiligungs – na chwilę obecną jedynego akcjonariusza spółki, który łącznie posiada dziś 96,4 mln akcji. Po sprzedaży spółka będzie miała 65,85 proc. kapitału zakładowego i pozostanie większościowym właścicielem.

Cena emisyjna wyniesie 34 zł za akcję – o 2 zł mniej niż ustalona wcześniej cena maksymalna.

W ten sposób, w ramach nowej emisji, spółka zbierze 328 mln zł brutto, a całość oferty wyniesie 1,18 mld zł. Pozyskane w ten sposób pieniądze Robyg przeznaczy na dalszy rozwój działalności, w szczególności na powiększenie banku ziemi.

Liczba akcji lub praw do akcji objętych stabilizacją nie przekroczy 15 proc. ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach oferty – wynika z komunikatu.

Równolegle z ofertą Robyg wyemituje około 2,4 mln imiennych akcji zwykłych serii C, które zostaną zaoferowane wybranym kluczowym osobom w spółce: menedżerom, członkom zarządu oraz przewodniczącemu rady nadzorczej.

16 czerwca KNF zatwierdziła prospekt emisyjny dewelopera. Spółka planuje wejść na giełdę 2 lipca lub w okolicach tej daty.

Robyg był już notowany na warszawskiej giełdzie do 2018 r. Wtedy akcje spółki zostały wycofane z obrotu po przejęciu jej przez jeden z funduszy Goldman Sachs. W 2022 r. deweloper został przejęty przez grupę TAG Immobilien.

Robyg to jeden z największych deweloperów w Polsce. W 2025 r. przychody spółki wyniosły 1,5 mld zł, w tym 1,1 mld zł ze sprzedaży mieszkań i ponad 400 mln zł z usług generalnego wykonawstwa oraz innych usług na rzecz powiązanych podmiotów.

Źródło: PAP, XYZ

Eyal Keltsh
Na zdjęciu Eyal Keltsh. Fot. Robyg
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