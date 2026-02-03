Roch Baranowski nowym prezesem Respect Energy Holding. Zastąpił Sebastiana Jabłońskiego

Roch Baranowski, dotychczasowy członek zarządu Respect Energy Holding, został nowym prezesem zarządu spółki. Zastąpił na tym stanowisku Sebastian Jabłoński, założyciela i głównego akcjonariusza firmy.

Zmiana prezesa, jak podaje w komunikacie Respect Energy, to naturalny etap rozwoju firmy, która stała się jednym z kluczowych graczy rynku zielonej energii. Przekazanie zarządzania doświadczonemu menedżerowi ma pozwolić spółce zachować tempo rozwoju.

Sebastian Jabłoński pozostaje głównym akcjonariuszem i właścicielem, przejmując rolę Founder and Chairman Respect Energy Holding. Ma rozwijać portfel działalności firmy oraz współpracować z zarządem i radą nadzorczą.

– Respect Energy osiągnęła skalę i dojrzałość, w których naturalnym krokiem jest rozdzielenie ról właścicielskich i operacyjnych. Przekazanie sterów Rochowi, osobie z dużym doświadczeniem menedżerskim i strategicznym, to decyzja, która wzmacnia organizację i przygotowuje ją na kolejny etap rozwoju – podkreśla Sebastian Jabłoński.

Roch Baranowski od prawie dwóch lat odpowiadał w firmie za obszary zarządcze i strategiczne. Teraz ma kontynuować budowanie przewag konkurencyjnych oraz rozpocząć następną fazę rozwoju spółki.

– Naszą ambicją jest dalsze umacnianie obecności we wszystkich kluczowych obszarach transformacji energetycznej: od obrotu energią, dostarczania zeroemisyjnej energii oraz innowacyjnych produktów i usług energetycznych do naszych klientów, przez umożliwianie dostępu do rynku wytwórcom zielonej energii oraz dewelopment i aktywne zarządzanie odnawialnymi aktywami wytwórczymi, rozwój zaawansowanych usług opartych na elastyczności, po kontynuację naszej ekspansji międzynarodowej. Chcemy eksplorować nowe możliwości, szybko skalować to, co działa, i reagować na zmiany rynkowe szybciej niż one same – mówi Roch Baranowski.