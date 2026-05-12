Ropa drożeje. Rynek obawia się o losy rozejmu USA–Iran

Ropa naftowa drożała we wtorek rano po wypowiedziach prezydenta USA Donalda Trumpa poddających w wątpliwość rozejm Stanów Zjednoczonych z Iranem.

Ropa WTI drożała o godz. 8.02 o 1,33 proc. do 99,37 dolara za baryłkę.

Baryłka ropy Brent była wyceniana na 105,20 dolara i drożała o 0,95 proc.

W poniedziałek Trump podał, że odrzucił najnowszą irańską propozycję pokojową. Stwierdził, że warunki Teheranu są „całkowicie nie do przyjęcia".

W rozmowie z dziennikarzami w Białym Domu prezydent USA wskazał także, że trwający rozejm jest „niesamowicie słaby". Porównał jego stan do pacjenta sztucznie podtrzymywanego przy życiu, któremu lekarz daje 1 proc. szans na przeżycie.

Prezydent Trump ocenił, że przesłana przez Iran w niedzielę odpowiedź na jego propozycję była „głupia" i tak zła, że nie doczytał jej nawet do końca.

Donald Trump twierdził, że jeszcze dwa dni wcześniej Irańczycy zgadzali się na przekazanie zapasów wzbogaconego uranu Stanom Zjednoczonym, lecz nie zawarli tego w odpowiedzi, którą dostał.

Źródło: PAP/XYZ