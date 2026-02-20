Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 20.02.2026
20.02.2026 07:08

Ropa drożeje. Trump wyznaczył Iranowi termin na zawarcie porozumienia ws. programu nuklearnego

Ceny ropy rosły w piątek przed godz. 7 rano. W czwartek prezydent USA Donald Trump podczas inauguracyjnego spotkania Rady Pokoju powiedział, że jeśli nie dojdzie do porozumienia z Iranem w sprawie programu nuklearnego w ciągu 10-15 dni, wydarzą się „naprawdę złe rzeczy”.

„Wall Street Journal" podał w czwartek, że Trump rozważa przeprowadzenie wstępnego i ograniczonego w skali ataku na Iran, tak żeby zmusić Teheran do zawarcia porozumienia. Mogłoby dojść do niego w ciągu najbliższych dni. Celem miałoby być kilka obiektów wojskowych lub rządowych.

Prezydent USA nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie i nadal opowiada się w pierwszej kolejności za rozwiązaniem dyplomatycznym – podał dziennik.

Iran w piśmie do ONZ wskazał, że odpowie na atak. Władze państwa oświadczyły, że same nie rozpoczną żadnej wojny. Jednak „w przypadku agresji militarnej Iran zareaguje zdecydowanie i proporcjonalnie”, korzystając z prawa do samoobrony – podano w piśmie cytowanym przez Reuters.

„Wszystkie bazy, obiekty i zasoby wrogich sił w regionie będą stanowić uzasadnione cele. Stany Zjednoczone poniosą pełną i bezpośrednią odpowiedzialność za wszelkie nieprzewidywalne i niekontrolowane konsekwencje” – wskazał Iran.

Ceny ropy rosną w związku z eskalacją na linii USA–Iran

W piątek 20 lutego ropa drożała na światowych rynkach. Ropa Brent zyskiwała o godz. 6.57 0,63 proc. Za baryłkę trzeba było zapłacić 72,11 dolara.

Ropa WTI drożała o godz. 6.51o 0,60 proc. do 66,83 dolara za baryłkę.

Cytowani przez agencję Reuters analitycy wskazują, że inwestorzy wyceniają możliwość przerw w dostawach z Cieśniny Ormuz – strategicznego punktu na mapie światowych transportów ropy – jeśli dojdzie do konfrontacji zbrojnej USA i Iranu.

Grupa OPEC+ w związku z obecną sytuacją ma skłaniać się ku wznowieniu od kwietnia stopniowego zwiększania wydobycia. Najbliższe posiedzenie OPEC+ odbędzie się 1 marca.

Donald Trump przy stole Michaelem Dellem.
Fot. Alex Wong/Getty Images
