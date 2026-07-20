Ropa najdroższa od miesiąca. Napięcie na Bliskim Wschodzie podbija jej cenę

Na giełdach paliw ropa kosztuje w poniedziałek najwięcej od ponad miesiąca, a napięcie na Bliskim Wschodzie – na linii USA-Iran – wciąż eskaluje.

Ropa naftowa jest najdroższa od miesiąca. Na zdjęciu tankowce w dubajskim porcie. Fot. Michael Reinhard/Getty Images

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na sierpień jest na NYMEX w Nowym Jorku po 84,42 dolarów – wyżej o 2,34 proc. Ropa Brent na ICE na wrzesień jest wyceniana po 90,43 dolarów za baryłkę, co oznacza wzrost o 2,64 proc. To najwyższy poziom od połowy czerwca.

W momencie podpisywania przez USA i Iran porozumienia, które miało doprowadzić do zakończenia wojny, ropa WTI kosztowała 81,14 dolarów, a Brent – 83,50 dolarów. Na początku lipca stawki na międzynarodowych rynkach osiągnęły poziom notowany przed rozpoczęciem konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Głównymi czynnikami napędzającymi wzrosty ropy są kolejne doniesienia o wymianie ciosów pomiędzy USA a Iranem. Centralne Dowództwo USA (CENTCOM) poinformowało, że amerykańskie siły zakończyły dziewiątą z kolei noc ataków na Iran. Celami bombardowań były irańskie centra dowodzenia wojskowego, stanowiska obrony przeciwlotniczej i nadzoru wybrzeża, zdolności morskie, miejsca rozmieszczenia i odpalania rakiet oraz dronów, a także sieci łączności.

W drugą stronę Irański Korpus Strażników Rewolucji (IRGC) poinformował w poniedziałek rano o atakach na obiekty USA na Bliskim Wschodzie i eksplozjach tankowców w cieśninie Ormuz, choć te nie zostały jeszcze potwierdzone. Rakiety i drony wystrzelone przez Teheran trafiały w cele w Kuwejcie i Bahrajnie.

Źródło: PAP, XYZ