Rosatom opuszcza Iran. „Trzecia faza ewakuacji personelu"

Szef rosyjskiego koncernu Rosatom Aleksiej Lichaczow oświadczył, że sytuacja w irańskiej elektrowni jądrowej w Buszehrze „rozwija się według najgorszego scenariusza" i rozpoczął trzecią fazę ewakuacji personelu. We wtorek Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej podała, że Teheran poinformował ją o uderzeniu pocisku na terenie siłowni.

Lichaczow powiedział, że uderzenie nastąpiło około godz. 21.30 czasu lokalnego (godz. 19 w Polsce) w pobliżu czynnego bloku energetycznego. W zdarzeniu tym nikt nie ucierpiał.

Lichaczow przekazał też, że Rosatom rozpoczął trzecią fazę ewakuacji personelu, w ramach której w środę rano jedna grupa wyruszyła drogą lądową w kierunku granicy irańsko‑armeńskiej. Dwie kolejne mają wkrótce opuścić elektrownię.

Jak twierdzi komunikat Rosatom tymczasowo ograniczy liczbę pracowników elektrowni do minimum, „dopóki sytuacja w Iranie się nie ustabilizuje".

Rosatom, który zbudował pierwszy blok jedynej irańskiej elektrowni jądrowej w Buszehrze, ewakuował część swojego personelu i zawiesił prace budowlane przy nowych blokach po tym, gdy rozpoczęła się obecna wojna na Bliskim Wschodzie. 12 marca Lichaczow przekazał, że na miejscu pozostało około 450 pracowników Rosatomu i że wcześniej 150 członków personelu wróciło do Rosji przez Armenię.

Jesienią ubiegłego roku Iran poinformował o podpisaniu umowy z Rosatomem o wartości 25 mld dolarów na budowę czterech bloków jądrowych o mocy 5 GW w innym miejscu na południowym wschodzie kraju. Strony podpisały również memorandum w sprawie rozwoju małych elektrowni jądrowych w Iranie.

Rosja, która zacieśniła współpracę wojskowo i gospodarczą z irańskimi islamistami szczególnie po rozpoczęciu własnej inwazji na Ukrainę w 2022 r., w trakcie obecnego konfliktu wspiera Iran także militarnie, m.in. przekazując Irańczykom dane wywiadowcze ułatwiające uderzenia w wojsko amerykańskie.

