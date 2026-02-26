Rosja i Iran prowadzą wojnę cenową. Duże rabaty na ropę

Rosja i Iran prowadzą wojnę cenową, oferując coraz wyższe rabaty na objętą sankcjami ropę naftową, aby przyciągnąć ograniczoną grupę chińskich nabywców, którzy jako jedyni pozostali im po utracie rynków indyjskich.

Kreml oferuje obecnie swoją flagową ropę Urals z 12–dolarowym rabatem za baryłkę, gdy jeszcze w styczniu skłonny był udzielać 10 dolarów. Również Iran oferuje swoją ropę z dyskontem w wysokości 11 dolarów, w porównaniu z rabatami rzędu 8–9 dolarów oferowanymi w grudniu ubiegłego roku, jak wynika z opublikowanych w środę danych agencji Bloomberga.

Głównymi nabywcami tej ropy są niezależne chińskie rafinerie, których możliwości zakupu są jednak mocno ograniczona. A dodatkowo odpowiadają one jedynie za około jedną czwartą całkowitej mocy przerobowej Państwa Środka i działają w ramach rygorystycznych, narzuconych przez rząd kwot importowych.

Największe chińskie rafinerie państwowe coraz częściej unikają irańskiej ropy i odmawiają zawierania nowych kontraktów z Rosją, bo Pekin stara się uniknąć ryzyka związanego z amerykańskimi sankcjami.

Obniżki, choć przynoszą mniejsze zyski, spowodowały jednak, że rosyjskie dostawy do chińskich portów wzrosły do 2,09 mln baryłek dziennie w ciągu pierwszych 18 dni lutego – tj. o 20 proc. więcej niż w styczniu.

„Zapchane” chińskie rafinerie i brak alternatywnych nabywców sprawiły, że obecnie dziesiątki tankowców z rosyjską i irańską ropą naftową dryfuje po Oceanie Indyjskim, Morzu Żółtym i po wodach Cieśniny Singapurskiej, czekając na klientów.

Według danych firmy analitycznej Kpler Iran, który w ostatnich dniach znacznie zwiększył załadunek swojej ropy na tankowce w obawie przed atakiem USA, wciąż nie może znaleźć nabywców dla około 48 mln baryłek wcześniej załadowanych na statki. Jeszcze więcej, bo aż 143 mln baryłek rosyjskiej ropy naftowej krąży po oceanach, szukając na nią kupców.

Źródło: PAP