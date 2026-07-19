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19.07.2026 12:40

Rosja: pożary w magazynach ropy naftowej w Kraju Stawropolskim

W Kraju Stawropolskim, na południu europejskiej części Rosji, drony zaatakowały obiekty przemysłowe; prawdopodobnie płoną trzy magazyny ropy naftowej w Stawropolu i jego okolicach – poinformował niezależny rosyjski portal Nastojaszczeje Wriemia. Niedługo potem uderzenia na te obiekty potwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Kolejka samochodów na stacji Rosneftu w Moskwie
Z powodu coraz bardziej precyzyjnych ataków Rosja doświadcza braki w paliwach. Na zdjęciu kolejka samochodów na stacji Rosneftu w Moskwie, 27 lipca 2026 r. Fot. Contributor/Getty Images

Z powodu pożarów w obiektach przemysłowych dochodzi do eksplozji materiałów łatwopalnych. Odgłosy tych wybuchów słychać w Stawropolu. Obecnie nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców. W miejscowości Wiazniki, w ramach środków ostrożności, przeniesiono w bezpieczne miejsce osoby mieszkające w najbardziej zagrożonych domach. Straż pożarna kontynuuje walkę z ogniem – napisał w mediach społecznościowych gubernator Kraju Stawropolskiego Władimir Władimirow.

Niezależny serwis Astra przekazał doniesienia, że w Stawropolu i okolicach miasta prawdopodobnie płoną trzy magazyny ropy naftowej, w tym obiekty należące do państwowych koncernów Rosnieft i Łukoil.

Nagrania płonących obiektów publikują także proukraińscy mikroblogerzy:

Jeszcze w godzinach porannych czasu polskiego ataki na te obiekty potwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

„Ukraińskie sankcje dalekiego zasięgu dosięgły dzisiaj wyznaczonych celów, które wspierają i finansują rosyjską agresję. Jednostki Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) uderzyły jednocześnie w dwa magazyny ropy naftowej w Kraju Stawropolskim, a pododdziały naszych Sił Zbrojnych – w jeszcze jeden obiekt branży paliwowej w tym samym regionie” – powiadomił Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych.

Ministerstwo obrony Rosji utrzymuje, że minionej nocy zniszczono nad terytorium kraju 140 ukraińskich dronów – przekazało Nastojaszczeje Wriemia, zastrzegając, że resort nigdy nie informuje w swoich komunikatach, ilu bezzałogowców nie udało się zestrzelić.

Rosja atakuje Ukrainę codziennie od 24 lutego 2022 r., czyli od początku pełnoskalowej inwazji. W ostatnich miesiącach ukraińska armia regularnie przeprowadza ataki dronowe na Rosję, celując głównie w infrastrukturę energetyczną, która umożliwia Kremlowi finansowanie działań wojennych.

Nasilone ukraińskie uderzenia na rosyjskie rafinerie spowodowały dotkliwe niedobory paliwa w niemal wszystkich regionach kraju.

25 czerwca prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że zatwierdził 40-dniową „operację wpływu”, której celem jest wywarcie presji na Rosję i skłonienie jej do zakończenia wojny.

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Źródło: PAP, XYZ

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