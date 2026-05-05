Rosja wstrzymała transport kazachskiej ropy do Niemiec. Minister energii: to pośrednio dotyczy Polski

Rosja wstrzymała dostawy ropy z Kazachstanu do Niemiec rurociągiem Przyjaźń. Zdaniem ministra energii Miłosza Motyki to pośrednio dotknie też Polski, bo importujemy gotowe paliwa z niemieckich rafinerii.

– Jest to temat bardzo złożony, bo my importujemy gotowe paliwa z rafinerii Schwedt, z rafinerii Leuna, z niemieckich rafinerii tuż przy naszej zachodniej granicy. Natomiast te rozmowy à propos udrożnienia innych dróg dostaw ropy do tych rafinerii się toczą. W tym także uczestniczymy – powiedział na antenie TVP Info Motyka.

Jego zdaniem nie ma jednak mowy o braku paliw na polskim rynku. – To będzie oczywiście zależało od tego, jak będzie to przestawianie wyglądało. Natomiast jesteśmy w stanie wesprzeć stronę niemiecką w tym zakresie (...). Będą w stanie wykorzystać także naszą infrastrukturę, bo problemem nie jest aż tak brak dostępności danego surowca, choć oczywiście on będzie po wyższej cenie, tylko dostawa będzie musiała być realizowana przez inne kierunki, nie bezpośrednio przez ropociąg (...) wschód-zachód (...), tylko np. przez polskie naftoporty. Te rozmowy się toczą – stwierdził.

Jego zdaniem to nie przypadek, że w momencie problemów z dostawami ropy z Zatoki Perskiej przez zamknięcie cieśniny Ormuz Rosja wstrzymuje transfer surowca rurociągiem.

Rosyjski wicepremier: zmiana uzgodniona z Kazachstanem

O wstrzymaniu transferu mówił 22 kwietnia wicepremier Rosji Aleksander Nowak. Zapowiedział on, że ropa trafi do innych odbiorców ze względu na „możliwości techniczne". Zmiana ta została uzgodniona z Kazachstanem – dodał. – Niemcy zrezygnowały z (zakupów) rosyjskiej ropy, więc sobie poradzą – wyjaśnił.

Kazachstan dostarczył w 2025 r. ok. 43 tys. baryłek ropy dziennie. Po inwazji na Ukrainę w 2022 r. Niemcy objęły powiernictwem lokalny oddział Rosnieftu. Rosyjska firma ma bowiem udziały w trzech niemieckich rafineriach. W marcu USA wydały specjalną licencję, która wyłącza niemiecką spółkę zależną Rosnieftu z sankcji na Rosję.