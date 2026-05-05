Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.05.2026
NEWSROOM XYZ
05.05.2026 11:19

Rosja wstrzymała transport kazachskiej ropy do Niemiec. Minister energii: to pośrednio dotyczy Polski

Rosja wstrzymała dostawy ropy z Kazachstanu do Niemiec rurociągiem Przyjaźń. Zdaniem ministra energii Miłosza Motyki to pośrednio dotknie też Polski, bo importujemy gotowe paliwa z niemieckich rafinerii.

– Jest to temat bardzo złożony, bo my importujemy gotowe paliwa z rafinerii Schwedt, z rafinerii Leuna, z niemieckich rafinerii tuż przy naszej zachodniej granicy. Natomiast te rozmowy à propos udrożnienia innych dróg dostaw ropy do tych rafinerii się toczą. W tym także uczestniczymy – powiedział na antenie TVP Info Motyka.

Jego zdaniem nie ma jednak mowy o braku paliw na polskim rynku. – To będzie oczywiście zależało od tego, jak będzie to przestawianie wyglądało. Natomiast jesteśmy w stanie wesprzeć stronę niemiecką w tym zakresie (...). Będą w stanie wykorzystać także naszą infrastrukturę, bo problemem nie jest aż tak brak dostępności danego surowca, choć oczywiście on będzie po wyższej cenie, tylko dostawa będzie musiała być realizowana przez inne kierunki, nie bezpośrednio przez ropociąg (...) wschód-zachód (...), tylko np. przez polskie naftoporty. Te rozmowy się toczą – stwierdził.

Jego zdaniem to nie przypadek, że w momencie problemów z dostawami ropy z Zatoki Perskiej przez zamknięcie cieśniny Ormuz Rosja wstrzymuje transfer surowca rurociągiem.

Rosyjski wicepremier: zmiana uzgodniona z Kazachstanem

O wstrzymaniu transferu mówił 22 kwietnia wicepremier Rosji Aleksander Nowak. Zapowiedział on, że ropa trafi do innych odbiorców ze względu na „możliwości techniczne". Zmiana ta została uzgodniona z Kazachstanem – dodał. – Niemcy zrezygnowały z (zakupów) rosyjskiej ropy, więc sobie poradzą – wyjaśnił.

Kazachstan dostarczył w 2025 r. ok. 43 tys. baryłek ropy dziennie. Po inwazji na Ukrainę w 2022 r. Niemcy objęły powiernictwem lokalny oddział Rosnieftu. Rosyjska firma ma bowiem udziały w trzech niemieckich rafineriach. W marcu USA wydały specjalną licencję, która wyłącza niemiecką spółkę zależną Rosnieftu z sankcji na Rosję.

Rosjanie zaczęli oszczędzać na grillu, pogoda na majówkę też nie dopisała
Rafineria w Schwedt
Rosja wstrzymuje transport kazachskiej ropy do Niemiec. Zdaniem ministra energii Miłosza Motyki to dotknie pośrednio Polskę. Fot. Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
„Dobrze, że w ogóle jest”. Ruszył program lojalnościowy PKP IC, tylko czy o to chodziło?
PKP Intercity z końcem kwietnia uruchomiło długo wyczekiwany program lojalnościowy, który od razu znalazł się w ogniu krytyki. – Żeby móc odebrać darmowy bilet warty 49 zł kupiony za punkty na trasie…
05.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Sukcesja w Berkshire Hathaway. Greg Abel przejmuje stery, a Warren Buffett mówi o AI
Po raz pierwszy w historii spotkanie akcjonariuszy Berkshire Hathaway poprowadził Greg Abel. Uwagę od niego odciągał jednak Warren Buffett, który tym razem nie ze sceny, ale z widowni inspirował…
04.05.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Ekonomia nostalgii. Dlaczego „stare” znowu dobrze się sprzedaje?
Współczesna gospodarka coraz częściej patrzy wstecz zamiast do przodu. Od Hollywood po rynek muzyczny i handel detaliczny. Produkty, które już kiedyś odniosły sukces, wracają w odświeżonej formie i…
04.05.2026
Kategorie artykułu: Świat
Keir Starmer nie naprawił Wielkiej Brytanii. Lista grzechów jest długa
Zbliżające się wybory samorządowe mogą okazać się gwoździem do politycznej trumny premiera Keira Starmera. Partyjne frakcje już przygotowują scenariusze przekazania władzy komuś, kto uratuje…
05.05.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Matura w Polsce. Jak nasze egzaminy wyglądają na tle innych krajów?
Czesi kłócą się o obowiązkową maturę z matematyki, na Słowacji maturzyści mają przerwę na posiłek, a w Niemczech do matury przystępuje około 30 proc. uczniów. Jak na tym tle wyglądają polscy…
05.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Obowiązkowy KSeF po miesiącu. Czy zdał egzamin? Trzy trudności, trzy nowości
Ponad milion przedsiębiorców wystawia faktury w KSeF. Na miesiąc po największym oblężeniu systemu, pytamy o jego skuteczność.
04.05.2026