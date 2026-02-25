Rosja wszczęła śledztwo przeciwko twórcy Telegramu. "Działanie wymierzone w wolność słowa"

Rosja wszczęła przeciwko mnie śledztwo pod zarzutem „popierania terroryzmu” i kontynuuje swoje działania wymierzone w prywatność oraz wolność słowa – poinformował na platformach społecznościowych twórca popularnego komunikatora Telegram Paweł Durow.

„Każdego dnia władze fabrykują nowe preteksty, aby ograniczyć Rosjanom dostęp do Telegramu, próbując stłumić prawo do prywatności i wolnego słowa” – podał Durow.

W oświadczeniu, przekazanym 10 lutego br. m.in. przez agencję Reutera, Durow stwierdził, że działania te służą wyłącznie wprowadzeniu totalnej inwigilacji, a blokada jest próbą wymuszenia na obywatelach korzystania z narzędzi w pełni kontrolowanych przez państwo.

Durow od 2014 r. przebywa poza Rosją. W tym też roku odmówił Federalnej Służbie Bezpieczeństwa przekazania danych użytkowników swojego medium społecznościowego VKontakte, a także blokady profilu idera opozycji antykremlowskiej Aleksieja Nawalnego.

Rosja chce zmusić internautów do korzystania z rządowego komunikatora

Roskomnadzor, rosyjski regulator mediów i internetu, wskazał, że właściciel Telegramu naruszył prawo, odmawiając usunięcia treści uznanych przez urząd za ekstremistyczne. W ten sposób instytucja tłumaczy proces technicznego spowalniania aplikacji, który wpływa na trudności w przesyłaniu m.in. multimediów.

Zdaniem niezależnego rosyjskiego serwisu Meduza władze chcą zmusić internautów do przejścia na państwowy zamiennik Telegramu, czyli komunikator Max. Na początku lutego Kreml ogłosił, że blokuje dostęp do aplikacji Whatsapp, należącej do koncernu Meta. Spółce zarzucono podobne przewinienia jak jej rosyjskiemu konkurentowi.

W rozmowie z „The Guardian” rzecznik Whatsappa przyznał, że działanie Rosji ma na celu transfer użytkowników do rządowej aplikacji. Komunikator Max swoją premierę miał 1 września 2025 r. i od tego czasu jest instalowany fabrycznie na wszystkich smartfonach, komputerach, tabletach i telewizorach smart sprzedawanych w Rosji.

Źródło: XYZ/PAP