12.02.2026 14:35

Rosja blokuje WhatsAppa. Chce zmusić do przejścia na państwowy komunikator

Kreml potwierdził w czwartek zablokowanie komunikatora WhatsApp – donosi Reuters. Ma on zostać zastąpiony państwowym odpowiednikiem. Kilka dni wcześniej rosyjskie władze wprowadziły kolejne ograniczenia wobec aplikacji Telegram.

W sprawie blokady WhatsAppa faktycznie pojawiło się oświadczenie właściwych organów, w którym stwierdzono, że ze względu na niechęć firmy do przestrzegania rosyjskiego prawa podjęto i wdrożono tę decyzję – stwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Wcześniej o próbie zablokowania dostępu do aplikacji w Rosji donosił sam WhatsApp. Utrudnienia mają dotykać 100 mln użytkowników. Według doniesień serwis ma być dostępny przez VPN.

Dzisiaj rosyjski rząd próbował całkowicie zablokować WhatsAppa, żeby zmusić ludzi do przejścia na państwową, niechronioną przed inwigilacją aplikację” – napisał WhatsApp na platformie X. Rzecznik WhatsAppa dodał w rozmowie z „The Guardian”, że izolowanie obywateli od „prywatnej i bezpiecznej komunikacji” jest krokiem wstecz.

Koniec ostatniego traktatu nuklearnego USA–Rosja.  Świat wchodzi w erę bez limitóa

W sierpniu Roskomnadzor, rosyjski urząd nadzorujący telekomunikację, rozpoczął ograniczanie działania WhatsAppa. Podobne kroki dotknęły aplikację Telegram, należącą do mieszkającego od 2014 r. poza Rosją miliardera Pawła Durowa. Obie aplikacje oskarżono o odmowę przekazywania informacji organom ścigania w sprawach dotyczących oszustw i terroryzmu.

W poniedziałek użytkownicy w Rosji zgłaszali problemy z użyciem Telegrama, a we wtorek Roskomnadzor ogłosił kontynuację ograniczeń wobec aplikacji.

Według doniesień medialnych WhatsAppa ma zastąpić komunikator Max. Został on uruchomiony na polecenie prezydenta Władimira Putina. Od 1 września 2025 r. jest instalowany fabrycznie na wszystkich smartfonach, komputerach, tabletach i telewizorach Smart sprzedawanych w Rosji.

Cenzurę Kreml wzmocnił po pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 r. Zablokował m.in. serwisy YouTube, FaceTime, Instagram oraz Facebook. Ten ostatni trafił na listę organizacji terrorystycznych i ekstremistycznych.

Indie regulują media społecznościowe. Idą na starcie z big techami?
