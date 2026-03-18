Rosną średnie detaliczne ceny paliw. Analitycy e-petrol: benzyna zmierza w stronę 7 zł za litr

Analitycy e-petrol mają złe wieści dla kierowców. Ceny paliw cały czas idą w górę ze względu na wojnę z Iranem i blokadę Cieśniny Ormuz. Najbardziej drożeje benzyna, która wkrótce może przekroczyć poziom 7 zł za litr.

Według ekspertów średnia cena benzyny 95 wzrosła o 31 gr, osiągając poziom 6,79 zł za litr. Z kolei benzyna wysokooktanowa poszła w górę o 30 groszy do 7,52 zł za litr. Olej napędowy podrożał za to o 17 groszy do 7,76 zł za litr.

Najtaniej, jak wynika z raportu e-petrol, kierowcy zatankują ON w woj. śląskim, gdzie litr diesla kosztuje 7,69 zł. Z kolei najdrożej jest w województwie podkarpackim (7,82 zł za litr). Jeśli zaś chodzi o benzynę, to najtańsza jest w łódzkim (6,71 zł za litr) i śląskim (6,72 zł za litr). Z kolei najdrożej jest na Mazowszu (6,93 zł za litr) oraz w woj. lubelskim i świętokrzyskim (po 6,89 zł za litr).

W przypadku gazu LPG różnice między regionami są minimalne i wynoszą zaledwie 10 groszy za litr. Najtaniej jest w woj. śląskim (3,27 zł za litr), a najdrożej na Dolnym Śląsku (3,37 zł za litr).

Wzrost cen paliw to efekt wojny z Iranem. 28 lutego Izrael i USA rozpoczęły ataki lotnicze na ten kraj. W nalotach zginęli najważniejsi irańscy przywódcy. Zniszczono też flotę wojenną oraz siły powietrzne tego kraju. Ameryka i Izrael uderzyły także w fabryki i wyrzutnie rakiet oraz dronów. W odpowiedzi Teheran zablokował cieśninę Ormuz, która jest kluczowym szlakiem transportowym dla ropy naftowej z krajów Zatoki Perskiej. To sprawiło, że cena ropy utrzymuje się na poziomie powyżej 100 dolarów za baryłkę.

tankowanie samochodu jest coraz droższe. Cena benzyny może przekroczyć 7 zł za litr.
