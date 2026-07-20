Rośnie liczba rejestracji samochodów elektrycznych. Rozwija się też infrastruktura ładowania

Tylko w pierwszym półroczu 2026 r. zarejestrowano w Polsce ponad 22,7 tys. samochodów elektrycznych. To wzrost o 22 proc. w porównaniu do 2025 r. Rozwija się też sieć ładowania tego typu aut.

Rośnie liczba samochodów elektrycznych w Polsce. Fot. Getty Images

Do końca czerwca, jak wynika z danych Licznika Elektromobilności, w Polsce zarejestrowano ponad 155 tys. elektrycznych samochodów. Z danych przygotowanych przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) i Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM) wynika też, że liczba hybryd plug-in przekracza 150,3 tys. aut. Z kolei na drogach jest też 13,8 tys. samochodów dostawczych i ciężarowych z napędem elektrycznym oraz 31,2 tys. elektrycznych motocykli i motorowerów. Rośnie też liczba autobusów zeroemisyjnych. Obecnie wynosi ona 2,6 tys. pojazdów, z czego 203 to maszyny napędzane wodorem.

Dyrektor centrum badań i analiz PSNM Jan Wiśniewski tłumaczy też, że wzrost rejestracji dotyczy każdego segmentu pojazdów BEV, od ciężarówek po osobówki.

„Równolegle do floty pojazdów z napędem elektrycznym rozwija się infrastruktura ładowania. Pod koniec czerwca 2026 r. w Polsce funkcjonowało 13 201 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych. 49 proc. z nich (6668 szt.) stanowiły szybkie punkty ładowania prądem stałym (DC), a 51 proc. – wolne punkty prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W przypadku 21 proc. punktów DC możliwe jest również alternatywne skorzystanie z ładowania AC" – czytamy w raporcie. Według Wiśniewskiego w Polsce w pół roku zamontowano ponad 1000 szybkich punktów ładowania.

„Pierwsze półrocze 2026 r. zamykamy wynikiem blisko 155 tys. zarejestrowanych samochodów bateryjnych wszystkich rodzajów. Jeśli popatrzymy na dane dotyczące rejestracji samochodów osobowych, to liczba zarejestrowanych hybryd plug-in przekroczyła liczbę elektrycznych samochodów bateryjnych. Hybryd plug-in zarejestrowano ponad 150 tys., podczas gdy samochodów elektrycznych – nieco powyżej 142 tys. sztuk" – ocenia wskazania Licznika Elektromobilności prezes PZPM Jakub Faryś.

Źródło: PAP