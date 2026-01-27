Rośnie wartość eksportu polskiej żywności. KOWR podał dane za 2025 r.

Eksport polskiej żywności od stycznia do listopada 2025 wzrósł o 7,9 proc. rdr i wyniósł 53,6 mld euro. Zdecydowana większość przychodów (75 proc.) pochodzi z krajów UE.

„W okresie styczeń–listopad 2025 r. utrzymała się tendencja wzrostowa w eksporcie produktów rolno-spożywczych z Polski. Wyniki te pozwalają wnioskować, że w całym 2025 r. wartość eksportu produktów rolno-spożywczych przekroczyła poziom z roku 2024” – przekazał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

W 2024 wartość eksportu w okresie od stycznia do listopada wyniosła 49,2 mld euro. Z kolei eksport za cały rok był warty 53,2 mld euro (wzrost o 2,7 proc. rdr).

Polska importuje też coraz więcej żywności. Wartość importu po 11 miesiącach 2025 wyniosła 35,3 mld euro (wzrost o 7,8 proc. rdr). W całym 2024 przywieziono zaś towary rolno-żywnościowe o wartości 35,6 mld euro (o 6,7 proc. więcej rdr).

Dodatnie saldo wymiany handlowej po pierwszych 11 miesiącach 2025 wyniosło 18,2 mld euro. Oznacza to wzrost o 8,2 proc. w porównaniu do 2024.

Mięso było filarem polskiego eksportu

Najwięcej zysku przyniosło mięso, jego przetwory i żywiec (22 proc. udziału w wartości, 11,8 mld euro). Drugie miejsce zajęły zboża i przetwory zbożowe (5,8 mld euro, 11 proc.), tytoń i wyroby tytoniowe (5,3 mld euro, 10 proc.), cukier i wyroby cukiernicze (4,5 mld euro, 8 proc.) oraz produkty mleczne (3,7 mld euro, 7 proc.).

75 proc. wartości eksportu pochodzi z krajów UE (40,3 mld euro). Największym partnerem handlowym były Niemcy. W okresie 11 miesięcy 2025 wartość eksportu do Niemiec przekroczyła 13,6 mld euro (wzrost o 8 proc. rdr).

W Unii Europejskiej, poza Niemcami, polskie towary trafiły też do Francji (3,7 mld euro, wzrost o 22 proc. rdr), Holandii (3,1 mld euro, wzrost o 12 proc.), Włoch (2,6 mld euro, wzrost o 7 proc.) i Czech (2,6 mld euro, wzrost o 9 proc.).

Jeśli chodzi o eksport poza UE, to najważniejszym celem eksportowym była Wielka Brytania (4 mld euro, wzrost o 1 proc. rdr), Ukraina (1 mld euro, wzrost o 25 proc.), USA (768 mln euro, wzrost o 7 proc.) i Turcja (512 mln euro, wzrost o 14 proc.).