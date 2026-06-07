Rośnie wartość odszkodowań z OC i AC. W ubiegłym roku kwota sięgnęła już ponad 21 mld zł

Wartość odszkodowań wypłacanych z ubezpieczeń komunikacyjnych niemal podwoiła się w ciągu ostatnich ośmiu lat – wynika z danych przedstawionych w biuletynie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

W 2025 r. wartość odszkodowań osiągnęła poziom przekraczający 21 mld zł wobec około 10,7 mld zł w 2017 r.

UFG zwraca uwagę, że prezentowane dane mają charakter nominalny i nie uwzględniają wpływu inflacji, a także kosztów likwidacji szkód oraz rezerw tworzonych na niewypłacone jeszcze świadczenia.

Największe kwoty wypłacane są z OC

Fundusz wskazał, że największą część wypłat niezmiennie stanowią odszkodowania za szkody rzeczowe z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ich wartość wzrosła z 4,9 mld zł w 2017 r. do 10,26 mld zł w 2025 r.

Systematyczny wzrost odnotowano również w segmencie autocasco. Wartość odszkodowań wypłacanych z polis AC w analizowanym okresie zwiększyła się z 4,36 mld zł do 9,07 mld zł.

Bardziej zmienny przebieg miały wypłaty z tytułu szkód osobowych w ramach OC komunikacyjnego. Po spadkach obserwowanych w latach 2018–2020, od 2021 r. ponownie notowany jest wzrost wartości świadczeń. W ubiegłym roku osiągnęły one poziom 1,68 mld zł.

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Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych wciąż rośnie

Z danych Funduszu wynika również, że rynek ubezpieczeń komunikacyjnych stale się rozwija pod względem liczby zawieranych i aktywnych polis. Liczba aktywnych umów OC wzrosła z 23,7 mln w 2017 r. do 31,21 mln na koniec pierwszego kwartału 2026 roku. W tym samym czasie liczba aktywnych polis autocasco zwiększyła się z 5,3 mln do 8,32 mln.

Jednym z najbardziej widocznych trendów jest rosnąca popularność ubezpieczeń AC. Relacja liczby aktywnych polis autocasco do liczby polis OC wzrosła z 22,4 proc. w 2017 r. do 26,7 proc. na koniec pierwszego kwartału 2026 roku. Oznacza to, że obecnie ponad co czwarty pojazd objęty obowiązkowym OC posiada również ochronę AC.

Trend wzrostowy widoczny jest także w liczbie nowych umów zawieranych każdego roku. W przypadku OC liczba polis zawartych w ciągu roku wzrosła z 26,6 mln w 2017 r. do 33,7 mln w 2025 r.. W segmencie AC wzrost wyniósł odpowiednio z 5,6 mln do 8,7 mln umów.

Źródło: PAP