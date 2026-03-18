Rosomak otrzyma wsparcie od Katowickiej SSE. 57 mln zł trafi na zwiększenie produkcji

Należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej spółka Rosomak podpisała w środę umowę z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Dokument zakłada wsparcie w wysokości 57 mln zł w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych. Pieniądze trafią m.in. na uruchomienie linii produkcyjnej pojazdów Legwan.

Dokument, podpisany w obecności ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego, przewiduje wsparcie na kwotę 57 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na uruchomienie linii produkcyjnej dla pojazdów Legwan, robotyzację wydziału spawalniczego, cyfryzację procesów lakierniczych i produkcyjnych, a także modernizację i reorganizację magazynu centralnego. Wsparty przez KSSE projekt inwestycyjny w Rosomaku ma zakończyć się w 2028 r.

Prezes KSSE Rafał Żelazny podkreślił, że wsparcie jest możliwe dzięki rozporządzeniu rządu, które weszło w życie w 2025 r. i umożliwia pomoc w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Wsparcie jest też istotne w kontekście umowy ramowej, którą Rosomak zawarł we wrześniu 2025 r. z Wojskiem Polskim. Na jej mocy spółka ma dostarczyć ponad 1,2 tys. pojazdów terenowych Legwan dla armii.

Zakład w Siemianowicach jest jedynym polskim producentem kołowych transporterów opancerzonych Rosomak. Dostarcza też lekkie pojazdy rozpoznawcze Legwan i inny sprzęt o przeznaczeniu wojskowym.

