Rosomak otrzyma wsparcie od Katowickiej SSE. 57 mln zł trafi na zwiększenie produkcji

Należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej spółka Rosomak podpisała w środę umowę z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Dokument zakłada wsparcie w wysokości 57 mln zł w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych. Pieniądze trafią m.in. na uruchomienie linii produkcyjnej pojazdów Legwan.

Dokument, podpisany w obecności ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego, przewiduje wsparcie na kwotę 57 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na uruchomienie linii produkcyjnej dla pojazdów Legwan, robotyzację wydziału spawalniczego, cyfryzację procesów lakierniczych i produkcyjnych, a także modernizację i reorganizację magazynu centralnego. Wsparty przez KSSE projekt inwestycyjny w Rosomaku ma zakończyć się w 2028 r.

Prezes KSSE Rafał Żelazny podkreślił, że wsparcie jest możliwe dzięki rozporządzeniu rządu, które weszło w życie w 2025 r. i umożliwia pomoc w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Wsparcie jest też istotne w kontekście umowy ramowej, którą Rosomak zawarł we wrześniu 2025 r. z Wojskiem Polskim. Na jej mocy spółka ma dostarczyć ponad 1,2 tys. pojazdów terenowych Legwan dla armii.

Zakład w Siemianowicach jest jedynym polskim producentem kołowych transporterów opancerzonych Rosomak. Dostarcza też lekkie pojazdy rozpoznawcze Legwan i inny sprzęt o przeznaczeniu wojskowym.

Źródło: PAP

Czy wróci pobór do wojska? „Nie możemy zwlekać z decyzjami”
Wsparcie w wysokości 57 mln zł trafi m.in. na produkcję pojazdów Legwan. Fot. STR/NurPhoto via Getty Images
Uciec, ale dokąd? Europa debatuje o ewakuacji ludności
Europa przygotowuje się na scenariusze kryzysowe, w tym potencjalny konflikt zbrojny. Na początku marca w Sztokholmie podpisano memorandum o współpracy dziesięciu państw dotyczące ewakuacji dużych grup ludności. Jak wygląda poziom przygotowania krajów europejskich na taką sytuację? Sprawdzamy.
18.03.2026
Setki milionów na inwestycje w startupy. Powstały nowe fundusze
PFR Ventres ogłosił kolejne fundusze inwestycyjne, gotowe wspierać w rozwoju startupy i spółki technologiczne.
17.03.2026
1,5 mld zł przychodów, półprodukty i hit w Chile. Jak Mokate zmienia biznes
Grupa Mokate, znana z kultowego cappuccino z lat 90., dzisiaj obok kawy i herbaty produkuje również surowce i półprodukty dla przemysłu spożywczego. Trafiają do producentów lodów, azjatyckich zup instant czy dań gotowych. Firma z Ustronia eksportuje do prawie 80 państw i wypracowuje już rocznie około 1,5 mld zł przychodów.
16.03.2026
Warner Bros. wygrywa Oscary, ale traci niezależność. Triumf, który przypadnie nowemu właścicielowi
Studio, które od miesięcy znajduje się w centrum spekulacji i wkrótce ma zostać przejęte w jednej z największych transakcji w historii branży filmowej, zdobyło rekordową liczbę Oscarów. Zgarnęło 11 statuetek, co wywołało pozytywną reakcję inwestorów i przełożyło się na wzrost kursu akcji Warner Bros. Discovery. Problem w tym, że beneficjentem tego sukcesu będzie już ktoś inny – przyszły właściciel, koncern Paramount Skydance.
17.03.2026
Mikropoświadczenia zmieniają studiowanie. „Student sam montuje sobie zajęcia jak z klocków” (WYWIAD)
Żeby nadążyć za rynkiem, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, największa uczelnia o tym profilu w Polsce, wchodzi w zupełnie nowy model prowadzenia studiów. Prof. Bernard Ziębicki, rektor UEK, nie wierzy w zapowiedzi, że AI wygryzie jego absolwentów z pracy, bo większość pracuje już na studiach, a rynek wchłania ich niemal w stu procentach. Opowiada też, jak się zmienią studia w najbliższych latach, co warto studiować i dlaczego Polsce grozi patentowanie kreatywne, które jest równie szkodliwe jak kreatywna księgowość.
18.03.2026
AI to za mało. Nowy fundusz VC chce inwestować w firmy z przychodami
Pomerangels to nowy fundusz na polskiej scenie venture capital. Wehikuł chce zainwestować co najmniej 77 mln zł.
17.03.2026