23.04.2026 08:40

Sprzedaż na rynku pożyczek pozabankowych wzrosła w pierwszym kwartale

Sprzedaż na rynku pożyczek pozabankowych pozostaje na wysokim poziomie – podaje Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Według danych biura, w pierwszym kwartale 2026 r. firmy z sektora udzieliły 4,6 mln pożyczek o łącznej wartości 7,4 mld zł.

Oznacza to wzrost wartości sprzedaży pożyczek pozabankowych o ponad jedną piątą (21,1 proc.) w porównaniu z pierwszym kwartałem 2025 r. Liczba udzielonych pożyczek wzrosła o 15,2 proc. w ujęciu rocznym.

W samym marcu firmy udzieliły blisko 1,67 mln pożyczek na kwotę 2,7 mld zł. To wzrost o 16,9 proc. w ujęciu liczbowym i niemal o jedną czwartą (24,2 proc.) w ujęciu wartościowym.

– Pozytywnym sygnałem pozostaje fakt, że znacznym wzrostom na rynku pożyczkowym nie towarzyszy pogorszenie jakości portfela ani wzrost szkodowości. Warto jednak przypominać, zwłaszcza w okresach zwiększonej aktywności pożyczkowej, o konieczności odpowiedzialnego podejścia do finansów osobistych. Kluczowa jest realna ocena własnych możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań, by korzystanie z pożyczek nie prowadziło do ich narastania i nie rodziło ryzyka wpadnięcia w spiralę zadłużenia – komentuje główny analityk Grupy BIK Waldemar Rogowski.

Zdaniem analityka, korzystną koniunkturę na rynku pożyczek pozabankowych można tłumaczyć czynnikami ekonomicznymi. Chodzi o wyraźny wzrost wynagrodzeń, który bezpośrednio przekłada się na popyt konsumpcyjny. Jest on wzmacniany także przez rosnące oczekiwania inflacyjne, m.in. w związku z gwałtownym wzrostem cen paliw po zaostrzeniu sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie – wskazuje Waldemar Rogowski.

Na zdjęciu: Polskie banknoty w portfelu
Firmy z sektora pożyczek pozabankowych w pierwszym kwartale 2026 r. udzieliły 4,6 mln pożyczek o łącznej wartości 7,4 mld zł. Fot. Artur Widak/Anadolu Agency via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Mały bank przegonił rywali. Nie chodzi o skalę, ale o użycie AI
Podczas gdy liderzy sektora testują proste chatboty, niewielki Nest Bank ogłasza, że pod względem wdrożenia AI wyprzedził polską konkurencję o co najmniej dwa lata. Sztuczna inteligencja ma przejąć…
21.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Freenow walczy o rynek z Uberem i Boltem. Regulacje zmieniają zasady gry
– Od konkurencji odróżnia nas przede wszystkim transparentność w zakresie bezpieczeństwa i kontroli nad kierowcami – mówi Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający Freenow by Lyft w Polsce. Wskazuje, że…
21.04.2026
Kategorie artykułu: Analizy
OECD: Klin podatkowy w Polsce rośnie. System premiuje rodziny, ale podnosi realne obciążenia
Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda stabilnie – Polska pozostaje blisko średniej krajów rozwiniętych. To jednak pozory: realne obciążenia pracy rosną, a konstrukcja systemu coraz wyraźniej przesuwa…
22.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Leasing wychodzi poza schemat. Lista nietypowych przedmiotów, które można leasingować
Dmuchany zamek, podwodny skuter, komora normobaryczna – co łączy te przedmioty? Wszystkie można wziąć w leasing. Przedsiębiorcy coraz śmielej sięgają po finansowanie aktywów, które jeszcze niedawno…
20.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Społeczeństwo
Szpitale wyposażone na bogato. Teraz mogą upaść. Który minister odpowie za niegospodarność?
Jedna publiczna ręka dała szpitalom miliardy złotych na zakup sprzętu medycznego z KPO. Druga właśnie obcięła kontrakty na badania, sprawiając, że ten nowy sprzęt nie będzie pracował.
22.04.2026
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Flota cieni zmienia Bałtyk w strefę ryzyka. Tak Putin omija sankcje
Rosyjska flota cieni nie przypomina już doraźnego mechanizmu omijania sankcji. Jest elementem przemyślanego i zorganizowanego systemu
22.04.2026