Sprzedaż na rynku pożyczek pozabankowych wzrosła w pierwszym kwartale

Sprzedaż na rynku pożyczek pozabankowych pozostaje na wysokim poziomie – podaje Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Według danych biura, w pierwszym kwartale 2026 r. firmy z sektora udzieliły 4,6 mln pożyczek o łącznej wartości 7,4 mld zł.

Oznacza to wzrost wartości sprzedaży pożyczek pozabankowych o ponad jedną piątą (21,1 proc.) w porównaniu z pierwszym kwartałem 2025 r. Liczba udzielonych pożyczek wzrosła o 15,2 proc. w ujęciu rocznym.

W samym marcu firmy udzieliły blisko 1,67 mln pożyczek na kwotę 2,7 mld zł. To wzrost o 16,9 proc. w ujęciu liczbowym i niemal o jedną czwartą (24,2 proc.) w ujęciu wartościowym.

– Pozytywnym sygnałem pozostaje fakt, że znacznym wzrostom na rynku pożyczkowym nie towarzyszy pogorszenie jakości portfela ani wzrost szkodowości. Warto jednak przypominać, zwłaszcza w okresach zwiększonej aktywności pożyczkowej, o konieczności odpowiedzialnego podejścia do finansów osobistych. Kluczowa jest realna ocena własnych możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań, by korzystanie z pożyczek nie prowadziło do ich narastania i nie rodziło ryzyka wpadnięcia w spiralę zadłużenia – komentuje główny analityk Grupy BIK Waldemar Rogowski.

Zdaniem analityka, korzystną koniunkturę na rynku pożyczek pozabankowych można tłumaczyć czynnikami ekonomicznymi. Chodzi o wyraźny wzrost wynagrodzeń, który bezpośrednio przekłada się na popyt konsumpcyjny. Jest on wzmacniany także przez rosnące oczekiwania inflacyjne, m.in. w związku z gwałtownym wzrostem cen paliw po zaostrzeniu sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie – wskazuje Waldemar Rogowski.