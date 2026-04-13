Rosyjscy i białoruscy pływacy mogą startować pod swoimi flagami

Międzynarodowa Federacja Pływacka (World Aquatics): reprezentanci Rosji i Białorusi będą mogli startować w zawodach pod jej egidą w narodowych barwach i pod ojczystymi flagami. W przypadku zwycięstw wysłuchają hymnu swojego kraju.

Poniedziałkowa decyzja oznacza, że zniesione zostaną ograniczenia, które wymagały od rosyjskich oraz białoruskich pływaków przejścia weryfikacji i startu w neutralnych barwach.

„Sportowcy z białoruskim lub rosyjskim obywatelstwem będą mogli występować w zawodach World Aquatics na takich samych zasadach, jak ich koledzy reprezentujący inne narodowości, z własnymi strojami, flagami i hymnami” – poinformowała organizacja World Aquatics w komunikacie.

Wcześniej złagodziła ona przepisy dla juniorów.

„Jesteśmy zdeterminowani, aby zapewnić, że baseny i otwarte wody pozostaną miejscami, w których sportowcy ze wszystkich krajów będą mogli spotykać się w pokojowej rywalizacji” - zaznaczył prezes światowej federacji Husain Al Musallam.

World Aquatics nadzoruje takie dyscypliny, jak pływanie, skoki do wody i piłka wodna. Jest też wpływowym głosem w ruchu olimpijskim.

Decyzja dotyczy tylko jej własnych imprez, np. mistrzostw świata, ale - jak podkreślają światowe agencje - może mieć znaczenie dla ewentualnego pełnego powrotu Rosjan i Białorusinów na letnie igrzyska w Los Angeles w 2028 roku.

W grudniu Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) zalecił zniesienie ograniczeń dla sportowców z tych krajów w międzynarodowych zawodach młodzieżowych i umożliwienie im startów pod flagami narodowymi.

MKOl podtrzymuje jednak wymogi dotyczące neutralności w zawodach seniorskich. Podczas niedawnych igrzysk zimowych w Mediolanie Rosjanie i Białorusini startowali w bardzo skromnej obsadzie, tylko indywidualnie i jako sportowcy neutralni.

Źródło: PAP