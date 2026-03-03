Rosyjski bank centralny skarży UE za bezterminowe zamrożenie aktywów

Rosyjski bank centralny złożył pozew do unijnego sądu w Luksemburgu, kwestionując decyzję o bezterminowym zamrożeniu rosyjskich aktywów w Europie. Sprawa dotyczy decyzji podjętej w grudniu 2025 roku i obejmuje setki miliardów dolarów rosyjskich funduszy suwerennych.

We wtorek Centralny Bank Rosji poinformował, że skierował skargę do Sądu UE, podważając legalność decyzji Unii Europejskiej o bezterminowym zamrożeniu rosyjskich aktywów w Europie. Według banku decyzja została przyjęta z naruszeniem procedur wymaganych przez prawo UE.

Bank centralny szacuje, że około 300 mld dolarów rosyjskich funduszy suwerennych zostało zamrożonych przez państwa Zachodu. Większość tych środków znajduje się w Europie i jest przechowywana w belgijskim depozycie papierów wartościowych Euroclear.

Równolegle, w grudniu ubiegłego roku, bank centralny złożył pozew w Moskwie, domagając się 230 mld dolarów odszkodowania od Euroclear. Rosyjska instytucja wskazuje, że pozew jest odpowiedzią zarówno na bezterminowe zamrożenie aktywów, jak i na propozycje ich konfiskaty w celu finansowania Ukrainy, które – jak zaznaczono – nie zostały dotąd zrealizowane.

W oświadczeniu bank centralny podkreślił, że zamrożenie aktywów zostało wprowadzone z „poważnymi naruszeniami proceduralnymi”, ponieważ decyzję przyjęto większością głosów, a nie jednomyślnie, co – zdaniem banku – jest wymagane przez prawo UE. Źródło zbliżone do banku wskazało, że to właśnie te naruszenia są głównym przedmiotem skargi.

Dokument UE dotyczący zamrożenia aktywów, opublikowany 12 grudnia, wyklucza możliwość zaskarżenia decyzji przez Rosję przed sądami UE. Bank centralny ocenia jednak, że unijne regulacje naruszają podstawowe prawa dostępu do sądu, nienaruszalność własności oraz zasadę immunitetu suwerennego państw i ich banków centralnych, gwarantowane przez prawo międzynarodowe i unijne.

Źródło: Reuters