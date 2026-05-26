26.05.2026 14:22

Rosyjskie firmy chcą kupować ciężkie uzbrojenie do obrony przed ukraińskimi dronami

Rosyjskie przedsiębiorstwa są gotowe sfinansować zakup uzbrojenia by chronić swoje zakłady przed ukraińskimi dronowymi atakami. Prośbę tę przekazał rosyjskiemu przywódcy Władimirowi Putinowi szef najpotężniejszego lobby biznesowego w kraju Aleksandr Szochin.

Podczas wtorkowego spotkania na Kremlu Szochin, który przewodniczy Rosyjskiemu Związkowi Przemysłowców i Przedsiębiorców (RSPP), zaalarmował, że środki obrony przed dronami, do których mają dostęp firmy są niewystarczające.

„Przedsiębiorstwa potrzebują nie tylko broni lekkiej kalibru 7,62 mm, ale także systemów większego kalibru, w tym różnego rodzaju systemów walki elektronicznej, instalacji laserowych oraz innych kalibrów” – powiedział Szochin, cytowany w komunikacie na oficjalnej stronie Kremla.

Surowe rosyjskie przepisy nie pozwalają firmom prywatnym na posiadanie uzbrojenia o większym kalibrze ani ciężkich systemów rakietowych. Broń większego kalibru oraz pociski dostarczane są pod absolutnym monopolem rosyjskiej armii. W marcu b.r. rząd zalegalizował jedynie korzystanie z lekkiej broni strzeleckiej kalibru 7,62 mm a także powoływanie rezerwistów do lokalnych oddziałów chroniących te obiekty. Takie rozwiązanie obowiązuje m.in. zarządzane przez przedsiębiorstwa strategiczne oraz spółki i korporacje państwowe.

Ukraińskie drony coraz częściej wędrują do Rosji

Prośba Szochina to efekt nasilających się w Rosji obaw przed atakami Kijowa, który od dłuższego czasu prowadzi wzmożoną kampanię uderzeń dronowych w głąb terytorium sąsiedniego państwa.

Ukraina znacząco osłabiła rosyjską obronę przeciwlotniczą w tym roku – przekazał w poniedziałkowym komunikacie ukraiński resort obrony. Według ministerstwa w kwietniu siły obrony zniszczyły prawie dwa razy więcej rosyjskich systemów obrony przeciwlotniczej i radarów niż w październiku 2025 roku.

Naloty te są wynikiem ataków middle-strike (uderzeń średniego zasięgu), dodał resort. Od 1 marca Kijów zniszczył dzięki tym atakom 81 rosyjskich systemów obrony przeciwlotniczej.

Źródło: PAP

Na zdjęciu widać ukraińskich żołnierzy w leśnym okopie. Fot. Mykola Kalyeniak, PAP
