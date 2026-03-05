Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.03.2026
05.03.2026 12:30

Rozpoczęło się przyjmowanie wniosków w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne

Rozpoczęło się przyjmowanie wniosków w drugim naborze projektu Polskie Mosty Technologiczne – poinformowała w czwartek ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

W ramach programu firmy mogą uzyskać wsparcie wchodząc na rynki USA, Kanady, Brazylii i Wielkiej Brytanii. Cel programu jest związany z ideą przekształcenia modelu rozwoju polskiej gospodarki z opartego na taniej sile roboczej w gospodarkę opartą na krajowym kapitale, przedsiębiorczości, innowacjach i technologiach – wskazała w czwartek Pełczyńska-Nałęcz.

Wsparcie jest przeznaczone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt realizowany jest we współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu.

W obecnym naborze do rozdysponowania jest 175 mln zł. Przedsiębiorstwa mogą uzyskać dofinansowanie o wartości 180 tys. zł, przeznaczonego na specjalistyczne doradztwo oraz refundację wydatków związanych z wdrożeniem strategii eksportowej. Wsparcie jest skierowane głównie dla firm z branż rolno-spożywczej, maszynowej, IT i budowlanej – podała w czwartek ministra funduszy.

Aby zakwalifikować się do projektu, firmy muszą wykazać się innowacyjnością, dwuletnim stażem na rynku oraz minimalnym doświadczeniem w sprzedaży zagranicznej. Cały proces podzielono na etap krajowy, służący przygotowaniu planu działania, oraz etap zagraniczny, skoncentrowany na nawiązywaniu kluczowych relacji biznesowych.

Źródło: PAP

Na zdjęciu tabliczka przy wejściu do siedziby MFiPR
Rozpoczęło się przyjmowanie wniosków w drugim naborze projektu Polskie Mosty Technologiczne – poinformowała w czwartek ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Fot. PAP/Leszek Szymański
