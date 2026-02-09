Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 09.02.2026
NEWSROOM XYZ
09.02.2026 11:06

Rozproszone finanse firm blokują rozwój. CFO chcą konsolidacji

Blisko 300 CFO i pracowników działów treasury z UE, Wielkiej Brytanii i USA wzięło udział w badaniu „Treasury Report” Adyen i Boston Consulting Group. Wyniki pokazują, że przeciętna duża firma zarządza ponad 40 rachunkami bankowymi, współpracuje z pięcioma-sześcioma bankami i korzysta z 12 dostawców płatności, co znacznie utrudnia kontrolę nad przepływami finansowymi.

48 proc. CFO wskazuje ograniczoną przejrzystość danych i trudności w prognozowaniu płynności jako główny problem. Fragmentacja „zamraża” kapitał, podnosi zapotrzebowanie na środki obrotowe i ogranicza zwrot z dodatnich sald, spowalniając rozwój i pogarszając doświadczenie klientów.

Zespoły finansowe spędzają znaczną część czasu na zadaniach o niskiej wartości dodanej: 10 proc. na wizualizację rachunków, 13 proc. na relacje bankowe i ponad 20 proc. na obsługę płatności. 74 proc. firm chce korzystać z bardziej zintegrowanych rozwiązań, a 88 proc. planuje konsolidację usług u mniejszej liczby dostawców, aby poprawić efektywność i kontrolę nad środkami.

Eksperci podkreślają, że finanse korporacyjne są w punkcie zwrotnym. Nowoczesna technologia i gotowość firm do unifikacji procesów stwarzają szansę na przekształcenie przepływów finansowych w strategiczną przewagę, poprawę płynności i wsparcie innowacji, zamiast wąskie gardło dla wzrostu.

Kobieta przy biurku przed komputerem na tle wykresów
48 proc. CFO wskazuje ograniczoną przejrzystość danych i trudności w prognozowaniu płynności jako główny problem. Fot. Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Game Changer, czyli przełom w przewozach. Laude Smart Intermodal wystartuje z projektem za miliard złotych
Polski przewoźnik intermodalny, Laude Smart Intermodal, pracuje nad inwestycją, która ma zmienić oblicze branży i sprawi, że kolej będzie mogła konkurować nie tylko z ciężarówkami, ale i dużymi statkami. Dla Marcina Witczaka, prezesa firmy to projekt życia. Wartość przedsięwzięcia to miliard złotych, a do tej pory firma na wdrożenie wydała już 200 mln zł.
09.02.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Quiz dnia XYZ | 9 lutego 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
09.02.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Quiz dnia XYZ | 8 luty 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
08.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Przemysł chemiczny pod presją. Firmy szukają nowych szans rozwojowych
Wysokie koszty energii i chaos regulacyjny – to główne bolączki, z którymi na początku 2026 r. mierzy się przemysł chemiczny. Na poziomie unijnym rysowane są strategie mające poprawić konkurencyjność europejskiego przemysłu, ale firmy działające w Polsce na razie nie widzą realnych efektów. Trudna sytuacja zmusza ich do zamykania fabryk lub ograniczania produkcji. Najwięksi gracze pokazują, jaki mają plan na przetrwanie.
06.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Trwałe przeobrażenia w sektorze IT. Zawód programisty w centrum zmian
Polski sektor IT stopniowo wychodzi z korekty, która w latach 2023–2024 zachwiała poczuciem stabilności wielu firm i pracowników. Modele biznesowe firm technologicznych musiały się zmienić. Kluczowe znaczenie zyskały projekty związane ze sztuczną inteligencją. Rynek pracy IT odchodzi od masowych rekrutacji na rzecz wyspecjalizowanych kompetencji.
09.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Indeksy WIG i WIG20 na plusie, kurs CD Projekt kontynuuje spadki. Dzień na GPW 6 lutego 2026 r.
Na koniec tygodnia główne indeksy Giełdy Papierów Wartościowych – WIG i WIG20 – zaliczyły nieznaczny wzrost. W gronie dwudziesty największych spółek warszawskiego parkietu najgorzej poradził sobie kurs CD Projekt Red. Notowania gamingowego giganta topnieją niemal nieprzerwanie od końca stycznia.
06.02.2026