Rozproszone finanse firm blokują rozwój. CFO chcą konsolidacji

Blisko 300 CFO i pracowników działów treasury z UE, Wielkiej Brytanii i USA wzięło udział w badaniu „Treasury Report” Adyen i Boston Consulting Group. Wyniki pokazują, że przeciętna duża firma zarządza ponad 40 rachunkami bankowymi, współpracuje z pięcioma-sześcioma bankami i korzysta z 12 dostawców płatności, co znacznie utrudnia kontrolę nad przepływami finansowymi.

48 proc. CFO wskazuje ograniczoną przejrzystość danych i trudności w prognozowaniu płynności jako główny problem. Fragmentacja „zamraża” kapitał, podnosi zapotrzebowanie na środki obrotowe i ogranicza zwrot z dodatnich sald, spowalniając rozwój i pogarszając doświadczenie klientów.

Zespoły finansowe spędzają znaczną część czasu na zadaniach o niskiej wartości dodanej: 10 proc. na wizualizację rachunków, 13 proc. na relacje bankowe i ponad 20 proc. na obsługę płatności. 74 proc. firm chce korzystać z bardziej zintegrowanych rozwiązań, a 88 proc. planuje konsolidację usług u mniejszej liczby dostawców, aby poprawić efektywność i kontrolę nad środkami.

Eksperci podkreślają, że finanse korporacyjne są w punkcie zwrotnym. Nowoczesna technologia i gotowość firm do unifikacji procesów stwarzają szansę na przekształcenie przepływów finansowych w strategiczną przewagę, poprawę płynności i wsparcie innowacji, zamiast wąskie gardło dla wzrostu.