Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 04.03.2026
NEWSROOM XYZ
04.03.2026 09:48

Rubio: atak USA na Iran był nieuchronny, nie z powodu Izraela

Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio oświadczył we wtorek, że Stany Zjednoczone nie zaatakowały Iranu z powodu planów Izraela, lecz dlatego, że atak był – jak stwierdził – nieunikniony. Podczas briefingu zapowiedział także gwałtowne nasilenie operacji wojskowych w ciągu najbliższych godzin i dni.

Rubio zabrał głos podczas konferencji prasowej przed zamkniętym spotkaniem z pełnym składem Senatu Stanów Zjednoczonych. Tłumaczył się z poniedziałkowej wypowiedzi, w której sugerował, że działania Izraela mogły wpłynąć na decyzję Waszyngtonu. We wtorek oskarżył media o błędną interpretację jego słów.

Prezydent podjął decyzję, że Iran nie będzie mógł kryć się z programem rakiet balistycznych – powiedział Rubio. Dodał, że celem było zapobieżenie sytuacji, w której USA zostałyby zaatakowane jako pierwsze, podkreślając, że decyzja miała charakter wyprzedzający.

Poniedziałkowe wypowiedzi sekretarza stanu wywołały kontrowersje w USA. Rubio mówił wówczas, że administracja działała, bo „wiedziała, że nastąpi akcja izraelska”, która mogłaby doprowadzić do ataku na amerykańskie siły. Podobnie sytuację oceniał przewodniczący Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, Mike Johnson, wskazując, że Izrael był zdeterminowany działać nawet bez wsparcia USA. Tę interpretację odrzucił jednak prezydent Donald Trump, twierdząc, że to on wymusił działania na Izraelu, a nie odwrotnie.

Podczas wtorkowego briefingu Rubio ocenił, że operacja przeciwko Iranowi przebiega zgodnie z planem lub lepiej, niż zakładano, i zapowiedział dalszą eskalację. – Rozpętamy piekło tym ludziom w ciągu najbliższych kilku godzin i dni. Zauważycie wyraźną zmianę skali i intensywności ataków – powiedział.

Sekretarz stanu potwierdził również, że konsulat USA w Dubaju znalazł się pod ostrzałem, gdy irański dron uderzył w przylegający parking i eksplodował. Nikt nie został ranny. Rubio poinformował też, że od początku konfliktu z regionu ewakuowano 9 tys. Amerykanów, i zaapelował do mediów o rozpowszechnianie informacji o infolinii dla obywateli USA, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie.

Źródło: PAP

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Analizy Biznes Newsy
25 mld zł zysków banków do podziału. Do kogo trafią tegoroczne dywidendy?
Polskie banki zarobiły w 2025 roku 48,7 mld zł, czyli najwięcej w historii. Teraz zaczyna się prawdziwa gra o podział tego tortu. Według szacunków XYZ najwięcej pieniędzy zgarnie Skarb Państwa, ale spore przelewy popłyną też za granicę. Skorzystają też oszczędzający na emeryturę.
04.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Pierwsza taka umowa na rynku magazynów. Prologis zabezpiecza 67 proc. energii z OZE
Prologis jako pierwszy deweloper logistyczny w Polsce zabezpieczył większość zapotrzebowania energetycznego swojego portfela dzięki długoterminowej umowie PPA z OZE. Stabilne ceny energii mają stać się kluczową przewagą konkurencyjną – w momencie gdy energia coraz częściej decyduje o lokalizacji inwestycji.
04.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Koniec epoki w Teheranie. Rusza walka o władzę po zabitym przywódcy (PORTRET CHAMENEI)
W Iranie rozpoczęła się walka o władzę. Śmierć Alego Chamenei uruchomiła procedurę sukcesji, która zaważy nie tylko na przyszłości samej Republiki Islamskiej, lecz również wpłynie na układ sił na całym Bliskim Wschodzie. W jaki sposób człowiek, który przez ponad trzy dekady niepodzielnie dominował w irańskiej polityce, zbudował jeden z najbardziej opresyjnych reżimów na świecie? I czy system, który tak pieczołowicie skonsolidował, zdoła przetrwać bez swojego głównego architekta?
01.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Tajna dyspozytornia, przegląd systemów bezpieczeństwa. Branża OZE wzmacnia cyberochronę
Po grudniowym ataku na polskie farmy wiatrowe i słoneczne branża energetyczna wzmacnia systemy ochrony. Eksperci wskazują na podstawowe błędy, takie jak wykorzystywanie tych samych kont i haseł w wielu obiektach. Tymczasem jeden z koncernów tworzy specjalną jednostkę do zarządzania bezpieczeństwem zielonych aktywów. Czy sektor wyciągnął właściwe wnioski?
02.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Polityka Świat
Zełenski: nie oddam Donbasu. USA gotowe do gwarancji bezpieczeństwa tylko w porozumieniu z Rosją
Wołodymyr Zełenski w rozmowie z Corriere della Sera: Ukraina nie odda Donbasu i nie zgodzi się na rosyjskie warunki terytorialne
03.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Ministerstwo zaczęło słuchać rad z ekosystemu innowacji. Jest nowy konkurs na lepszych warunkach. Ale bez pieniędzy
Nowy nabór na Akredytowane Ośrodki Innowacji właśnie wystartował. Po kompromitacji konkursu sprzed dwóch lat, gdy akredytację uzyskało tylko pięć podmiotów na cały kraj, resort rozwoju uelastycznił warunki. Ale nie wiadomo kiedy, na jakich zasadach i czy w ogóle wybrane firmy dostaną dofinansowanie tej działalności.
02.03.2026