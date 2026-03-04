Rubio: atak USA na Iran był nieuchronny, nie z powodu Izraela

Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio oświadczył we wtorek, że Stany Zjednoczone nie zaatakowały Iranu z powodu planów Izraela, lecz dlatego, że atak był – jak stwierdził – nieunikniony. Podczas briefingu zapowiedział także gwałtowne nasilenie operacji wojskowych w ciągu najbliższych godzin i dni.

Rubio zabrał głos podczas konferencji prasowej przed zamkniętym spotkaniem z pełnym składem Senatu Stanów Zjednoczonych. Tłumaczył się z poniedziałkowej wypowiedzi, w której sugerował, że działania Izraela mogły wpłynąć na decyzję Waszyngtonu. We wtorek oskarżył media o błędną interpretację jego słów.

– Prezydent podjął decyzję, że Iran nie będzie mógł kryć się z programem rakiet balistycznych – powiedział Rubio. Dodał, że celem było zapobieżenie sytuacji, w której USA zostałyby zaatakowane jako pierwsze, podkreślając, że decyzja miała charakter wyprzedzający.

Poniedziałkowe wypowiedzi sekretarza stanu wywołały kontrowersje w USA. Rubio mówił wówczas, że administracja działała, bo „wiedziała, że nastąpi akcja izraelska”, która mogłaby doprowadzić do ataku na amerykańskie siły. Podobnie sytuację oceniał przewodniczący Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, Mike Johnson, wskazując, że Izrael był zdeterminowany działać nawet bez wsparcia USA. Tę interpretację odrzucił jednak prezydent Donald Trump, twierdząc, że to on wymusił działania na Izraelu, a nie odwrotnie.

Podczas wtorkowego briefingu Rubio ocenił, że operacja przeciwko Iranowi przebiega zgodnie z planem lub lepiej, niż zakładano, i zapowiedział dalszą eskalację. – Rozpętamy piekło tym ludziom w ciągu najbliższych kilku godzin i dni. Zauważycie wyraźną zmianę skali i intensywności ataków – powiedział.

Sekretarz stanu potwierdził również, że konsulat USA w Dubaju znalazł się pod ostrzałem, gdy irański dron uderzył w przylegający parking i eksplodował. Nikt nie został ranny. Rubio poinformował też, że od początku konfliktu z regionu ewakuowano 9 tys. Amerykanów, i zaapelował do mediów o rozpowszechnianie informacji o infolinii dla obywateli USA, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie.

