Rubio: dostawy broni dla Ukrainy nie są przekierowywane, ale może się to wydarzyć

Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział w piątek, że Stany Zjednoczone jeszcze nie przekierowały żadnych dostaw broni przeznaczonej dla Ukrainy, ale zastrzegł, że może się do tego dojść.

Rubio komentował doniesienia o możliwym przekierowaniu broni zakupionej przez państwa NATO dla Ukrainy na własne potrzeby USA podczas rozmowy z dziennikarzami przed wylotem z Paryża, gdzie brał udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw G7.

– To jeszcze się nie zdarzyło. Nic jeszcze nie zostało przekierowane. Ale może się zdarzyć – powiedział szef dyplomacji USA.

– Jeśli Stany Zjednoczone będą miały wojskowe potrzeby, czy to w celu uzupełnienia zapasów, czy wypełnienia jakiejś misji w interesie narodowym Stanów Zjednoczonych, zawsze będziemy na pierwszym miejscu – powiedział Rubio.

Według portalu Politico Rubio miał rozmawiać o takiej możliwości z partnerami z G7 podczas piątkowego spotkania. Szczególnie ma to dotyczyć rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot, których zapasy szybko się zużywają w związku z irańskimi ostrzałami państw regionu i sił USA.

Szczyt G7 w Paryżu: Rubio miał wskazać, że wojna w Iranie potrwa jeszcze 2–4 tygodnie

Podczas spotkania z ministrami spraw zagranicznych państw G7 Rubio miał przekazać, że wojna w Iranie potrwa jeszcze 2–4 tygodnie – podały trzy źródła w rozmowie z portalem Axios.

Byłoby to pierwszy raz, kiedy wysoki rangą urzędnik administracji Białego Domu zasugerował, że wojna będzie trwała dłużej niż cztery do sześciu tygodni, o których mówił prezydent Donald Trump od początku wojny – zauważa Axios.

W rozmowie z mediami po szczycie G7 Rubio powiedział, że Stany Zjednoczone spodziewają się zakończenia wojny w ciągu „tygodni, a nie miesięcy”.