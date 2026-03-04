Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 04.03.2026
04.03.2026 19:34

Ruch tankowców przez Cieśninę Ormuz spadł o 90 procent

Ruch tankowców przez cieśninę Ormuz, zablokowaną przez Iran po amerykańsko-izraelskim ataku, spadł o 90 proc. w ciągu tygodnia - poinformowała w środę firma analityczna Kpler.

„Analiza ruchu żeglugowego wskazuje na to, że tranzyt tankowców jest obecnie o 90 proc. mniejszy niż w ubiegłym tygodniu” - napisała Kpler na platformie X.

„W przeciwieństwie do innych typów statków, których ruch w dużej mierze ustał, niektóre tankowce nadal przepływają przez cieśninę ze wschodu na zachód. Część z nich ma wyłączone transpondery” - sprecyzował Matt Wright, analityk z Kpler.

W środę jeden z największych na świecie operatorów kontenerowych, duńska firma MAERSK, ogłosił, że zawiesza do odwołania wszystkie rezerwacje na podległe jej jednostki pływające do i ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Omanu, Kuwejtu, Kataru, Bahrajnu i Arabii Saudyjskiej.

Cieśnina Ormuz uważana jest za punkt zapalny w transporcie ropy naftowej. Przez cieśninę przepływa od jednej piątej do jednej trzeciej światowego transportu morskiego ropy naftowej i spora część transportu gazu ziemnego. To jedyna morska trasa dla ropy z Iranu, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu, Kuwejtu i Iraku.

Źródło: PAP

Widok satelitarny na Cieśninę Ormuz
Widok satelitarny na Cieśninę Ormuz. Fot. Gallo Images/Orbital Horizon/Copernicus Sentinel Data 2025
