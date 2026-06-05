Rumunia. Dron morski wybuchł w pobliżu portu w Konstancy

Dron morski nieznanego pochodzenia eksplodował w piątek w pobliżu rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym – poinformowało ministerstwo obrony Rumunii, cytowane przez agencję Reutera. Detonacja nie spowodowała ofiar w ludziach ani strat materialnych – dodano.

Resort przekazał w komunikacie, że do wybuchu doszło na skutek samozniszczenia bezzałogowca. Dron należy do typu używanego w wojnie na Ukrainie – podał. Służby wysłały w to miejsce dwa śmigłowce.

Jak poinformowała agencja Reutera, powołując się na lokalny portal Digi24, u wybrzeży portu w Konstancy znaleziono łącznie trzy morskie drony.

Ambasada RP w Rumunii poinformowała o ewakuacji wybrzeża w Konstancy w wyniku wprowadzenia Czerwonego Planu Interwencyjnego po eksplozji drona morskiego. Zaleciła stosowanie się do zaleceń i wytycznych służb porządkowych oraz władz lokalnych.

To nie pierwszy tego typu incydent. 29 maja rumuńskie władze poinformowały, że rosyjski bezzałogowiec wleciał w przestrzeń kraju powietrzną i rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w mieście Gałacz, wywołując pożar i lekko raniąc dwie osoby.

Źródło: PAP, XYZ