Rusza program dotacji dla osób, które zainwestowały w fotowoltaikę i magazyny energii

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosiły nowy program dotacji dla osób, które zainwestowały w mikroinstalacje fotowoltaiczne i magazyny energii.

Program jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Jego budżet wynosi 335 mln zł.

Nowy program ma zapewnić ciągłość wsparcia po zakończeniu programu Mój Prąd 6.0. Program zakończył się we wrześniu 2025 r.

Dotację będą mogły otrzymać osoby, które już zainwestowały w przydomowe instalacje. Jak podaje resort, program obejmie inwestycje zakończone w okresie od 1 sierpnia 2024 r. do 31 października 2025 r.

Wnioski będzie można składać w terminie od 30 marca do 24 kwietnia 2026 r. Mogą je składać osoby fizyczne, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby i posiadają umowę regulującą wprowadzanie energii do sieci.

Wsparcie obejmuje instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 kW do 20 kW, magazyny energii o pojemności min. 2 kWh oraz magazyny ciepła o pojemności min. 20 dm sześciennych.

Dofinansowanie wynosi do 50 proc. kosztów kwalifikowanych – 7 tys. zł dla instalacji PV, 16 tys. zł dla magazynów energii oraz 5 tys. zł dla magazynów ciepła. Maksymalna kwota wypłaty to łącznie 28 tys. zł. Do jednej mikroinstalacji fotowoltaicznej można zgłosić do dofinansowania tylko jeden magazyn energii i jeden magazyn ciepła.

Program ma charakter refundacyjny, a jego uruchomienie jest odpowiedzią na oczekiwania społeczne oraz potrzeby rynku – podaje MKiŚ. Jak zaznacza resort, będzie to jednorazowy, przejściowy mechanizm wsparcia, który ma ustabilizować rynek do czasu uruchomienia docelowego programu finansowanego z Funduszu Modernizacyjnego.