Ruszył 83. Tour de Pologne. Etap do Koszalina jest najdłuższy w tegorocznej edycji

Na Skwerze Kościuszki w Gdyni rozpoczął się 83. Tour de Pologne. Na liście startowej jest 147 kolarzy, w tym 10 Polaków.

Ruszył 83. Tour de Pologne. Fot. PAP/Adam Warżawa

Polską gwiazdą jest Michał Kwiatkowski, zwycięzca wyścigu w 2018. 36-letni kolarz z brytyjskiej grupy Netcompany Ineos startuje po raz ósmy w Tour de Pologne.

– Etap na Kaszubach wcale nie jest łatwy, prawie 2 tys. metrów przewyższenia i nie wykluczam skutecznej ucieczki. Dla drużyn i ich sponsorów dodatkową motywacją są koszulki, które rozdajemy na podium, a ponadto są do wzięcia bonifikaty czasowe na lotnych premiach – powiedział Lang.

Etap do Koszalina ma 234 km i jest najdłuższy w tegorocznym wyścigu. Na trasie są trzy lotne premie: w Kartuzach (35 km), Bytowie (98 km) i Polanowie (189 km) oraz górska na Górze Chełmskiej (228 km). Wyznaczono też trzy premie specjalne, m.in. w Kołczygłowach (138 km).

Kolarze powinni zameldować się na mecie ok. godz. 16.30. Po raz ostatni odcinek Tour de Pologne kończył się w tym mieście w 2002 roku, a zwyciężył wtedy, po finiszu z peletonu, Estończyk Andrus Aug.

Źródło: PAP