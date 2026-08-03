Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 03.08.2026
NEWSROOM XYZ
03.08.2026 13:22

Ruszył 83. Tour de Pologne. Etap do Koszalina jest najdłuższy w tegorocznej edycji

Na Skwerze Kościuszki w Gdyni rozpoczął się 83. Tour de Pologne. Na liście startowej jest 147 kolarzy, w tym 10 Polaków.

Start pierwszego etapu Tour de Pologne
Ruszył 83. Tour de Pologne. Fot. PAP/Adam Warżawa

Polską gwiazdą jest Michał Kwiatkowski, zwycięzca wyścigu w 2018. 36-letni kolarz z brytyjskiej grupy Netcompany Ineos startuje po raz ósmy w Tour de Pologne.

– Etap na Kaszubach wcale nie jest łatwy, prawie 2 tys. metrów przewyższenia i nie wykluczam skutecznej ucieczki. Dla drużyn i ich sponsorów dodatkową motywacją są koszulki, które rozdajemy na podium, a ponadto są do wzięcia bonifikaty czasowe na lotnych premiach – powiedział Lang.

Etap do Koszalina ma 234 km i jest najdłuższy w tegorocznym wyścigu. Na trasie są trzy lotne premie: w Kartuzach (35 km), Bytowie (98 km) i Polanowie (189 km) oraz górska na Górze Chełmskiej (228 km). Wyznaczono też trzy premie specjalne, m.in. w Kołczygłowach (138 km).

Kolarze powinni zameldować się na mecie ok. godz. 16.30. Po raz ostatni odcinek Tour de Pologne kończył się w tym mieście w 2002 roku, a zwyciężył wtedy, po finiszu z peletonu, Estończyk Andrus Aug.

Źródło: PAP

Dlaczego najlepsze rowery kosztują aż tyle?
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Co Couche-Tard zrobi z Żabką? Prezesi obu firm o kulisach wielkiego przejęcia
Couche-Tard przejmuje Żabkę, ale zapowiada zachowanie marki, franczyzy i autonomii. Prezesi obu firm ujawniają, dlaczego doszło do transakcji i co czeka sieć po zmianie właściciela oraz jej klientów.
31.07.2026
Kategorie artykułu: Świat
Kailasz. Święta góra wielkiej polityki (REPORTAŻ)
Każdego roku tysiące hinduskich pielgrzymów przemierzają Himalaje, by okrążyć Kailasz, najświętszą górę Azji. Mało kto zdaje sobie sprawę, że ich podróż zależy nie tylko od wiary i pogody, lecz także…
01.08.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Gigazakup równoważy spadki banków. Podsumowanie notowań GPW 31 lipca 2026 r.
Po południu na GPW indeks WIG20 znalazł się na lekkim minusie. Negatywnie na rynek wpływały w piątek spadki PKO BP i Pekao, których nie przeważały ani 8-proc. wzrost Żabki, ani zwyżki spółek…
31.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Kultura
Za każdy kamień twój... Ile kosztują pamiątki z powstania warszawskiego?
Powstańcze meldunki, odręcznie uzupełniane spisy rannych, listy do bliskich na przeraźliwie wąskich skrawkach. Zdjęte z ramienia opaski. A wraz z nimi notowania – zwykle w tysiącach, ale i setkach…
01.08.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Jubileuszowa wystawa w MOCAK-u. Kryzys jako inspiracja
Krakowskie muzeum sztuki współczesnej z okazji 15. urodzin zaprasza na wystawę o kryzysie. Przekaz jest tym mocniejszy, że MOCAK przeżywa w ostatnich kilkunastu miesiącach poważne turbulencje.
01.08.2026
Kategorie artykułu: Świat
Japońscy szpiedzy będą skuteczniejsi? Powstaje pierwsza od wojny centralna agencja wywiadu
Japonia całkowicie przebudowuje swój system wywiadowczy. Bardziej scentralizowane służby mają być odpowiedzią na rosnącą presję ze strony Chin, Rosji i Korei Północnej. Czego Polska może nauczyć się…
31.07.2026