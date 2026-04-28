28.04.2026
28.04.2026 14:34

Ruszyła budowa ORP Huragan. To trzecia fregata Miecznik dla polskiej Marynarki Wojennej

W PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni ruszyła budowa trzeciej i ostatniej fregaty Miecznik dla Marynarki Wojennej. Okręt wejdzie na służbę na przełomie 2031 i 2032.

W uroczystości symbolicznego „palenia blach” wzięli udział m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Paweł Bejda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Konrad Gołota, parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele Marynarki Wojennej i pracownicy stoczni.

List przysłał z kolei szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. „Po rozpoczęciu budowy okrętów „Wicher” i „Burza” dzisiejsza uroczystość potwierdza konsekwencję w realizacji jednego z najważniejszych programów modernizacyjnych sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Nazwa ORP Huragan, nawiązująca do chlubnych tradycji przedwojennej polskiej marynarki, przypomina, że – budując nowoczesne zdolności – czerpiemy z dziedzictwa tych, którzy wcześniej strzegli bezpieczeństwa Rzeczypospolitej na morzu” – napisał.

Miecznik to największy program modernizacyjny MW

Program Miecznik to największy program modernizacyjny Marynarki Wojennej. Trzy fregaty – ORP Wicher, ORP Burza i ORP Huragan – mają zastąpić przestarzałe okręty Oliver Hazard Perry. Mieczniki to nowoczesne jednostki oparte o brytyjski projekt Arrowhead 140, zmodyfikowany przez polskie wojsko.

Jednym z ich głównych zadań będzie obrona przeciwlotnicza. Dlatego zostaną uzbrojone w brytyjskie pociski CAMM i CAMM-ER. Będą także miały na wyposażeniu pociski przeciwokrętowe o zasięgu powyżej 200 km oraz armaty o zasięgu 40 km. Mieczniki mają zabezpieczać szlaki żeglugowe i infrastrukturę energetyczną oraz służyć w Stałych Zespołach Okrętów NATO.

Umowę na ich budowę podpisano w 2021. Jej wartość wynosiła 8 mld zł. Jednak na koniec 2023 podpisano do niej aneksy zwiększające wartość kontraktu do 15 mld zł.

Trzy fregaty zastąpią wysłużone amerykańskie jednostki Oliver Hazard Perry – ORP Kościuszko i ORP Pułaski. Weszły one do służby w US Navy w 1980, a na początku XXI wieku Amerykanie przekazali je naszej Marynarce Wojennej.

ORP Henryk Zygalski zwodowany. To druga polska jednostka zwiadu radioelektronicznego
Cięcie pierwszej blachy pod ORP Huragan
Ruszyła budowa trzeciej i ostatniej fregaty typu Miecznik dla polskiej Marynarki Wojennej - ORP Huragan. Fot. PAP/Adam Warżawa
