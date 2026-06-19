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NEWSROOM XYZ
19.06.2026 16:28

Ryanair przedłuża umowę z dyrektorem generalnym do kwietnia 2032 r.

Zarząd Ryanair Holdings plc potwierdził dzisiaj, że uzgodnił umowę, na mocy której Michael O’Leary pozostanie dyrektorem generalnym (CEO) Grupy do kwietnia 2032 r.

Jak czytamy w komunikacie, jest to zwieńczenie trwających od miesięcy rozmów z O’Leary'm oraz szeroko zakrojonych konsultacji z największymi akcjonariuszami Grupy.

Nowa umowa Michaela O’Leary określa jego roczne wynagrodzenie na umiarkowanym poziomie oraz premię roczną z górnym limitem.

O’Leary uzyska prawo do nowej, jednorazowej opcji nabycia 10 mln akcji zwykłych.

Pod warunkiem, że MOL pozostanie zatrudniony w Grupie do kwietnia 2032 r., opcje te będą mogły zostać zrealizowane po cenie wykonania wynoszącej 26,70 euro lub 65 dolarów (odpowiadającej ówczesnej rynkowej cenie akcji w lutym 2026 r. przed niedawnym spadkiem kursu akcji spowodowanym wojną w Iranie), ale tylko wtedy, gdy roczny zysk netto (PAT) Ryanair wzrośnie do ponad 4 mld euro (w celu uzyskania pełnego prawa do akcji) lub gdy cena akcji zwykłych Ryanair lub ADR przekroczy odpowiednio 42 euro lub 102 dolary przez 28 kolejnych dni w okresie do 31 marca 2032 r.

powiedział:

– Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami tej wiosny zarząd rozpoczął rozmowy z panem Michaela O’Leary'm w sprawie jego umowy. Z przyjemnością informuję, że proces ten, obejmujący szerokie konsultacje z największymi akcjonariuszami Ryanair, zakończył się sukcesem – Michael zgodził się przedłużyć sprawowanie kierownictwa nad Grupą Ryanair o kolejne sześć lat, do kwietnia 2032 r., z korzyścią dla wszystkich akcjonariuszy – powiedział przewodniczący eady dadzorczej Stan McCarthy.

Michael O’Leary to irlandzki przedsiębiorca, który funkcję dyrektora generalnego (CEO) linii lotniczych Ryanair pełni nieprzerwanie od 1994 r. Jest powszechnie uznawany za architekta sukcesu tego przewoźnika i twórcę potęgi tanich linii lotniczych w Europie.

O’Leary słynie z kontrowersyjnego stylu i bezkompromisowych metod, które pozwoliły przekształcić Ryanaira w podmiot dominujący na rynku europejskich tanich lotniczych.

Dzięki posiadanemu pakietowi akcji Ryanaira jest jednym z najbogatszych Irlandczyków.

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Michael O’Leary
Michael O’Leary na zdjęciu z sierpnia 2025 r. Fot. Thierry Monasse/Getty Images
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