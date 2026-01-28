Rynek reklamy cyfrowej w kanałach sieci detalicznych osiągnął wartość 2 mld zł

Rynek retail mediów, czyli reklam cyfrowych emitowanych w sklepach stacjonarnych oraz na stronach internetowych sieci handlowych, osiągnął w Polsce wartość 2 mld zł – wynika z raportu UCE Research.

Retail media to segment reklamy cyfrowej, w którym sieci sprzedaży detalicznej sprzedają przestrzeń reklamową we własnych kanałach – online i stacjonarnych.

Jak wskazują autorzy raportu, wzrost wartości rynku rok do roku mógł wynieść nawet 30 proc. Retail media zaczęły też być postrzegane przez marki handlowe jako stały element strategii reklamowej.

Polski rynek retail mediów wciąż rozwija się szybciej niż światowa średnia, ale pod względem wartości jest daleko od największych rynków – wskazano także w raporcie. W USA wartość tego rynku szacowana jest na ponad 60 mld dolarów. W globalnej skali w 2025 r. retail media mogły osiągnąć wartość nawet blisko 180 mld dolarów.

Impulsem dla rynku w UE było wprowadzenie w 2024 r. wspólnych standardów określających działania w sklepach stacjonarnych oraz metody pomiarowe dla całej kategorii retail mediów. To umożliwiło pozyskiwanie wiarygodnych danych, na co czekali potencjalni reklamodawcy. Otworzyło to drogę do wzrostu budżetów reklamowych lokowanych na ten cel – wskazuje UCE Research.

Najintensywniej w retail media inwestowały firmy z sektora FMCG, elektroniki użytkowej, urody oraz leków sprzedawanych bez recepty. Coraz wyraźniej widoczna była również aktywność właścicieli sieci handlowych, którzy wykorzystywali retail media jako narzędzie wspierania sprzedaży marek prywatnych.

Źródło: PAP