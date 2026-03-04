Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 04.03.2026
04.03.2026 20:01

Rząd Izraela oszacował, ile na wojnie straci gospodarka

Ministerstwo gospodarki Izraela poinformowało w środę, że straty gospodarki z powodu trwającej wojny z Iranem mogą sięgnąć 9,4 mld szekli tygodniowo, czyli ponad 3 mld dolarów.

Izrael wraz z USA zaatakowały w sobotę Iran, który odpowiada atakami rakietowymi i dronowymi m.in. na Izrael. W kraju ogłoszono najwyższy poziom zagrożenia, nie działają szkoły i niektóre zakłady pracy.

Zmobilizowano też 100 tys. izraelskich rezerwistów, co ma wpływ na funkcjonowanie gospodarki liczącego 10 mln mieszkańców państwa. Na terenie niemal całego Izraela od pięciu dni często ogłaszane są alarmy bombowe, kierujące ludzi do schronów.

Władze USA i Izraela informowały, że kampania przeciwko Iranowi może potrwać tygodniami.

Mimo toczącej się od 2023 r. wojny z Hamasem w Strefie Gazy w 2025 r. izraelskie PKB wzrosło o 3,1 proc. - zaznaczyła agencja Reutera. Od października 2025 r. w Strefie Gazy obowiązuje rozejm. Prognoza wzrostu izraelskiej gospodarki na 2026 r. wynosiła ponad 5 proc. PKB. 

Flagi Izraela i Iranu
Ministerstwo gospodarki Izraela poinformowało, że straty gospodarki z powodu trwającej wojny z Iranem mogą sięgnąć 3 mld dolarów tygodniowo. Fot. Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images
