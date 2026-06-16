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16.06.2026 17:45

Rząd Niemiec odrzucił ofertę przejęcia Commerzbanku przez włoski bank UniCredit

Niemiecki rząd odrzucił ofertę przejęcia Commerzbanku przez włoski UniCredit, uznając ją za nieopłacalną z powodu braku odpowiedniej premii wobec kursu akcji – poinformowała we wtorek we Frankfurcie Federalna Agencja Finansowa. Berlin sprzeciwił się też „agresywnemu działaniu” UniCredit.

„Przyjęcie oferty już z przyczyn ekonomicznych nie wchodziło w grę, ponieważ oferta przejęcia nie zawiera odpowiedniej premii w stosunku do aktualnego kursu akcji Commerzbanku" – oświadczyła agencja, która zarządza udziałami niemieckiego państwa w banku.

Rząd Niemiec, który posiada około 12 proc. udziałów Commerzbanku, ponownie opowiedział się przeciwko przejęciu drugiego co do wielkości niemieckiego banku prywatnego. Jak podano, Berlin popiera strategię samodzielności Commerzbanku i sprzeciwia się agresywnemu sposobowi działania UniCredit.

„Commerzbank odgrywa ważną rolę w finansowaniu niemieckiej gospodarki i niemieckiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw" – podkreślono.

Federalna Agencja Finansowa określiła bank jako znaczącego pracodawcę o centralnym znaczeniu dla Frankfurtu jako ośrodka finansowego, co – jak zaznaczono – należy zabezpieczyć również na przyszłość.

UniCredit przedstawił na początku maja ofertę przejęcia, oferując w zamian własne akcje w stosunku 0,485 akcji UniCredit za jedną akcję Commerzbanku. Cała oferta wyceniana jest na około 35 mld euro, podczas gdy kapitalizacja rynkowa Commerzbanku sięga obecnie około 40 mld euro. Według najnowszych danych mediolański bank otrzymał oferty sprzedaży obejmujące blisko 12 proc. akcji Commerzbanku. Tym samym jego udział wzrósłby rachunkowo do około 38 proc., a po doliczeniu instrumentów pochodnych bank ma dostęp do ponad 55 proc. akcji i praw głosu.

Zarząd i rada nadzorcza Commerzbanku już w połowie maja zarekomendowały akcjonariuszom odrzucenie oferty UniCredit, oceniając, że nie zawiera ona odpowiedniej premii i nie oddaje fundamentalnej wartości banku.

Regularny termin przyjmowania oferty upływa we wtorek, ma jednak zostać przedłużony do 3 lipca.

Commerzbank jest drugim co do wielkości niemieckim bankiem prywatnym i głównym akcjonariuszem polskiego mBanku, w którym posiada około 69 proc. akcji.

Czytaj także: Włoski UniCredit przejmuje i buduje bank przyszłości Europy. Jeszcze dekadę temu miał miliardy strat

Źródło: PAP

Na zdjęciu siedziba Commerzbank
Na zdjęciu siedziba Commerzbank. Fot. Alex Kraus/Bloomberg via Getty Images
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