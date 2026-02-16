Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 16.02.2026
16.02.2026 15:23

Rząd obiecuje, że w 2026 r. zacznie budować schrony. „Nadrabiamy wieloletnie zaległości”

Rozpoczynamy program budowy schronów oraz miejsc tymczasowego schronienia - zapowiedział szef MSWiA. Resort zaproponuje też zmiany w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej.

2025 rok poświęciliśmy na pełną inwentaryzację obiektów [...] Wiemy, gdzie warto inwestować, a gdzie należy szukać innych rozwiązań. Mamy gotowe rozporządzenia i w tym roku rozpoczynamy program budowy schronów oraz miejsc tymczasowego schronienia. Nadrabiamy tu wieloletnie zaległości – powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński podczas odprawy ze strażakami we Wrocławiu.

W ubiegłym roku Państwowa Straż Pożarna przeprowadziła inwentaryzację blisko 4,5 tys. budowli ochronnych. Na jej bazie stworzyła narzędzie „Gdzie się ukryć”. Jak zastrzegł minister, sieć schronień będzie oparta także na architekturze cywilnej i współpracy z sektorem prywatnym.

Nie każde miejsce schronienia będzie klasycznym schronem. Tworzymy całą sieć obiektów dostępnych w razie katastrof naturalnych lub długotrwałego zagrożenia. W proces ten zaangażowani będą także prywatni właściciele obiektów. Wprowadziliśmy również nowe regulacje, aby każdy nowy budynek wielorodzinny lub użyteczności publicznej, posiadający parking podziemny, mógł służyć jako miejsce tymczasowego schronienia – przypomniał minister.

MSWiA przypomniało, że rząd przeznaczył 34 mld zł na lata 2025–2026 na budowanie odporności na kryzysy. W 2026 r. 2,6 mld zł trafi na modernizację i adaptację istniejących budowli ochronnych oraz tworzenie nowych.

Minister zapowiedział też zmiany w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej. Projekt zmian ma przewidywać m.in. uproszczenie procedur zakupowych.

– Mam nadzieję, że trafi on pod obrady już na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Projekt ten uwzględnia doświadczenia zebrane w pierwszym roku wdrażania przepisów. Chcemy szybko przejść na system planowania pięcioletniego oraz uprościć procedury zakupowe – stwierdził Marcin Kierwiński.

Minister zapowiada budowę schronów.
Na zdjęciu: minister Marcin Kierwiński
Rozpoczynamy program budowy schronów oraz miejsc tymczasowego schronienia - zapowiedział szef MSWiA.
Fot. PAP/Przemysław Piątkowski
