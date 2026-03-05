Rząd oczekuje kolejnej płatności z KPO w maju

Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przekazała, że trwają prace nad ostatnim projektem rewizji Krajowego Planu Odbudowy. "Oczekujemy, że kolejna płatność z KPO będzie w maju" – stwierdziła.

Jak przekazała ministra, stały komitet Rady Ministrów rozpatruje w czwartek projekt ostatniej rewizji KPO.

– Wprowadzamy do KPO asystencję dla osób z niepełnosprawnościami jako program, który rząd i tak robi [...] – powiedziała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, i dodała:– Zastąpiony zostaje bon senioralny.

Wytłumaczyła, że rewizja obejmuje też zmianę wskaźników i sposobów rozliczania kamieni milowych tak, aby maksymalna kwota pieniędzy z KPO została zainwestowana, a maksymalna liczba kamieni milowych – zakończona pozytywnie.

– Będziemy dalej rozmawiać z Komisją i oczekujemy, że kolejna płatność z KPO będzie w maju – zapewniła.

Szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej podkreśliła, że Polska zakontraktowała już prawie całe pieniądze z części grantowej Krajowego Planu Odbudowy.

– I to jest ta kluczowa część, bo część pożyczkowa może być realizowana jeszcze lata po tym, jak KPO się skończy. Jaka jest efektywność wykorzystania pieniędzy, będziemy w stanie powiedzieć tak miarodajnie w połowie roku, bo dzisiaj te kontrakty są realizowane w nieprawdopodobnym tempie przez różne podmioty, w tym samorządy (…). Jest wyścig z czasem – powiedziała. Dodała jednak, że jest "dobrej myśli".

19 stycznia Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz informowała, że z Krajowego Planu Odbudowy wypłacono już prawie 40 mld zł. Kolejne 120 mld zł ma być zainwestowane w 2026 r. Przypomniała też, że w ramach KPO podpisano już milion umów na 173 mld zł.

Łącznie Polska ma otrzymać z KPO ok. 54,7 mld euro, w tym prawie 25,3 mld euro w postaci dotacji i ponad 29,4 mld euro w formie preferencyjnych pożyczek. Kwota pochodząca z pożyczek została zmniejszona w ramach poprzedniej rewizji – wcześniej miała sięgnąć 34,5 mld euro.

Źródło: PAP